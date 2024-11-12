Tampil Sederhana Tanpa Riasan, Pamela Anderson Curi Perhatian di The Last Showgirl

Pamela Anderson tampil percaya diri tanpa riasan dalam acara pemutaran film terbarunya, The Last Showgirl di Los Angeles belum lama ini.

Ikon showbiz berusia 57 tahun ini memilih tampilan alami yang memamerkan kulitnya yang bersih dan segar di atas panggung.

Dilansir dari Mail online, Selasa (12/11/2024), Pamela mengenakan blus putih yang elegan, dipadukan dengan setelan celana panjang serasi.

Ia tampil simpel namun tetap memukau, dilengkapi dengan sepasang sepatu hak putih yang membuatnya terlihat anggun saat duduk untuk sesi tanya jawab bersama para penonton.

Menjaga tampilan tetap sederhana, Pamela mengikat rambut pirangnya menjadi kuncir kuda. Sebelumnya, ia juga mencuri perhatian dengan tampilan bebas riasan saat menghadiri Paris Fashion Week pada akhir tahun lalu.