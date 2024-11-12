Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral! Influencer Ini Adopsi Diet Pakan Babi Demi Hemat Uang, Apa Risikonya?

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |20:27 WIB
Viral! Influencer Ini Adopsi Diet Pakan Babi Demi Hemat Uang, Apa Risikonya?
Viral! Influencer Ini Adopsi Diet Pakan Babi Demi Hemat Uang, Apa Risikonya?
A
A
A

Seorang influencer asal Tiongkok bernama Kong Yufeng atau dikenal sebagai “King Kong Liuke” di platform Douyin, baru-baru ini menghebohkan warganet dengan aksinya yang tidak biasa. 

Melansir dari South China Morning Post, Selasa (12/11/2024), demi menghemat pengeluaran, Kong memilih untuk menjalani “diet pakan babi.” Dalam video yang diunggahnya pada 30 Oktober, Kong menunjukkan dirinya mengonsumsi pakan babi seharga 3 yuan (sekira Rp6.547) per hari.

Kong, yang merupakan lulusan Institut Seni Rupa Sichuan dan memiliki 2,8 juta pengikut, mengaku terinspirasi oleh saran penghematan dari forum online Zhihu. Ia membeli sekantong besar pakan babi seharga 100 yuan (sekira Rp218 ribu) dan memutuskan untuk mengonsumsinya selama seminggu.

Menurut Kong, pakan babi ini mengandung kacang kedelai, kacang tanah, wijen, jagung, dan tambahan vitamin. Ia pun menyebutnya “lebih sehat daripada makanan cepat saji” karena tinggi protein dan rendah lemak. Namun, rasa dari pakan tersebut ternyata cukup sulit ditoleransi. Kong bahkan harus meminum banyak air untuk menetralkan rasa asin dan asam yang kuat.

Dalam video itu, ia menegaskan bahwa eksperimennya ini bukan untuk diikuti, kecuali jika benar-benar dalam kondisi keuangan yang sulit. Meski demikian, aksinya ini viral di media sosial Tiongkok dan menarik jutaan penonton di platform Weibo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163819/diet-5c0Q_large.jpg
5 Cara Diet yang Benar dan Aman, Tetap Jaga Metabolisme Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161727/diet-plKZ_large.jpg
Mulai Diet dengan Cara yang Tepat, Intip Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/483/3153456/benarkah_sarapan_telur_rebus_bisa_bikin_kurus_ini_faktanya-1OuF_large.jpg
Benarkah Sarapan Telur Rebus bisa Bikin Kurus? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/483/3128398/3_jenis_diet_sehat_yang_ngetren_setelah_liburan_lebaran-GuW8_large.jpg
3 Jenis Diet Sehat yang Ngetren Setelah Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/483/3108397/makin_populer_ini_5_manfaat_cuka_apel_untuk_kesehatan_tubuh-xZra_large.jpg
Makin Populer, Ini 5 Manfaat Cuka Apel untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/483/3101157/5_resep_salad_sayur_untuk_diet_praktis_dan_mudah_dibuat_di_rumah-GDKz_large.jpg
5 Resep Salad Sayur untuk Diet, Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement