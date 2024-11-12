Viral! Influencer Ini Adopsi Diet Pakan Babi Demi Hemat Uang, Apa Risikonya?

Seorang influencer asal Tiongkok bernama Kong Yufeng atau dikenal sebagai “King Kong Liuke” di platform Douyin, baru-baru ini menghebohkan warganet dengan aksinya yang tidak biasa.

Melansir dari South China Morning Post, Selasa (12/11/2024), demi menghemat pengeluaran, Kong memilih untuk menjalani “diet pakan babi.” Dalam video yang diunggahnya pada 30 Oktober, Kong menunjukkan dirinya mengonsumsi pakan babi seharga 3 yuan (sekira Rp6.547) per hari.

Kong, yang merupakan lulusan Institut Seni Rupa Sichuan dan memiliki 2,8 juta pengikut, mengaku terinspirasi oleh saran penghematan dari forum online Zhihu. Ia membeli sekantong besar pakan babi seharga 100 yuan (sekira Rp218 ribu) dan memutuskan untuk mengonsumsinya selama seminggu.

Menurut Kong, pakan babi ini mengandung kacang kedelai, kacang tanah, wijen, jagung, dan tambahan vitamin. Ia pun menyebutnya “lebih sehat daripada makanan cepat saji” karena tinggi protein dan rendah lemak. Namun, rasa dari pakan tersebut ternyata cukup sulit ditoleransi. Kong bahkan harus meminum banyak air untuk menetralkan rasa asin dan asam yang kuat.

Dalam video itu, ia menegaskan bahwa eksperimennya ini bukan untuk diikuti, kecuali jika benar-benar dalam kondisi keuangan yang sulit. Meski demikian, aksinya ini viral di media sosial Tiongkok dan menarik jutaan penonton di platform Weibo.