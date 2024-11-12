Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |19:36 WIB
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat (Foto: Instagram)
A
A
A

Wulan Guritno salah satu artis era 90an yang namanya masih eksis hingga sekarang. Bahkan dia masih membintangi beberapa judul film.

Tak hanya di dunia akting, Wulan juga kerap menjadi muse untuk beberapa brand. Seperti belum lama ini dia catwalk di jalanan.

Penampilan Wulan Guritno di foto tersebut terlihat berkelas dengan dress ketat. Penasaran seperti apa?

Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno, Selasa (12/11/2024).

1. Pakai dress ketat

Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat

Potret Wulan Guritno saat catwalk di jalan. Dia memakai dress model one shoulder dengan detail cut out. Wulan memadukan outfitnya dengan high heels hitam dan handbag warna merah. Ia pose jalan di zebra cross dengan tangan memegang dahi sambil menoleh ke samping.

"Semakin tua semakin meresahkan cantiknya," kata @maya***

2. Penampilannya memukau

Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat

Wulan Guritno tampil cantik dengan polesan makeup flawless nuansa pink. Sementara itu rambut panjangnya digerai dengan model curly hair. Perempuan 43 tahun ini begitu memukau pose dengan ekspresi wajah fierce. Cantik pol!

"Cantik sempurna," timpal @moch***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153725/ini_rahasia_kulit_awet_muda_wulan_guritno-O4oN_large.jpg
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968/wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133261/5_fakta_isu_wulan_guritno_mau_nikah_tahun_ini_dengan_ariel_noah-3jCw_large.jpg
5 Fakta Isu Wulan Guritno Mau Nikah Tahun Ini, dengan Ariel NOAH?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/194/3092662/potret_wulan_guritno_tampil_menyala_pakai_kemben_dress_bikin_netizen_terpesona-JlTZ_large.jpg
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/611/3085438/potret_cantik_wulan_guritno_tampil_cantik_dengan_makeup_flawless_pesonanya_terpancar-WqGe_large.jpg
Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/612/3079440/perjalanan_hijrah_sabda_ahessa_mantan_wulan_guritno_yang_kini_kian_religius-Fcx9_large.jpg
Perjalanan Hijrah Sabda Ahessa, Mantan Wulan Guritno yang Kini Kian Religius
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement