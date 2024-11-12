Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat

Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat (Foto: Instagram)

Wulan Guritno salah satu artis era 90an yang namanya masih eksis hingga sekarang. Bahkan dia masih membintangi beberapa judul film.

Tak hanya di dunia akting, Wulan juga kerap menjadi muse untuk beberapa brand. Seperti belum lama ini dia catwalk di jalanan.

Penampilan Wulan Guritno di foto tersebut terlihat berkelas dengan dress ketat. Penasaran seperti apa?

Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno, Selasa (12/11/2024).

1. Pakai dress ketat

Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat

Potret Wulan Guritno saat catwalk di jalan. Dia memakai dress model one shoulder dengan detail cut out. Wulan memadukan outfitnya dengan high heels hitam dan handbag warna merah. Ia pose jalan di zebra cross dengan tangan memegang dahi sambil menoleh ke samping.

"Semakin tua semakin meresahkan cantiknya," kata @maya***

2. Penampilannya memukau

Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat

Wulan Guritno tampil cantik dengan polesan makeup flawless nuansa pink. Sementara itu rambut panjangnya digerai dengan model curly hair. Perempuan 43 tahun ini begitu memukau pose dengan ekspresi wajah fierce. Cantik pol!

"Cantik sempurna," timpal @moch***