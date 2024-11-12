Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Tandai Perjalanan 20 Tahun Bermusik, Kotak Siap Gelar Konser Memorable

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |16:21 WIB
Tandai Perjalanan 20 Tahun Bermusik, Kotak Siap Gelar Konser <i>Memorable</i>
Grup band rock Kotak tengah bersiap menyelenggarakan konser memorable bertajuk “Konser Dua Dekade Kotak”. (Foto: dok Northstar Entertainment)
A
A
A

GRUP band rock Kotak tengah bersiap menyelenggarakan konser memorable bertajuk “Konser Dua Dekade Kotak” yang menandai rangkaian perjalanan mereka di panggung musik Tanah Air selama 20 tahun.

Tantri (vokal), Cella (gitar) dan Chua (bass) akan memberikan aksi terbaik di GBK Basketball Hall, Senayan, Jakarta, pada Sabtu 23 November mendatang.

Konser ini bakal memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh yang hadir melalui racikan lighting dan visual art yang dipersiapkan secara khusus. Dari sisi repertoar, Tantri Cs juga menyiapkan song list lebih dari 20 lagu terbaik Kotak yang akan dibawakan dengan berbagai aksi enerjik di atas panggung.

“Bagi kami, konser ini bukan hanya penanda bahwa band ini sudah berusia 20 tahun, tapi juga lebih sebagai perwujudan terima kasih terhadap dukungan banyak pihak, terutama Kerabat Kotak yang sudah setia menemani perjalanan musikalitas kami selama ini. Jadi, kami akan memberikan yang terbaik dan berbagai kejutan di konser nanti,” ujar Tantri.

Tidak hanya tampil bertiga di atas panggung, Kotak juga menggandeng beberapa nama beken sebagai guest star, yakni penyanyi Marcello Tahitoe alias Ello yang memiliki karakter vokal lintas genre yaitu pop dan rock.

Selain Ello, Kotak juga juga bakal berkolaborasi dengan Yacko, rapper wanita asal Surabaya yang baru saja menginjakkan kaki kembali di Indonesia usai menggelar tur enam kota di Inggris pertengahan tahun ini. Lalu ada pula kolaborasi apik antara Kotak bersama Sara Wijayanto.

      
