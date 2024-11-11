Pangeran William Curhat dan Sebut 2024 sebagai Tahun Terberat

PANGERAN William, ahli waris tahta Inggris, baru-baru ini mengungkapkan betapa sulitnya tahun 2024 bagi keluarganya. Dalam sebuah wawancara di Afrika Selatan, ia mengaku bahwa tahun lalu adalah salah satu tahun paling berat yang pernah dialami.

Pasalnya, keluarga Pangerang Wiliam yakni istri dan ayahnya didiagnosis menderita kanker. Meskipun berusaha menjaga semangat dan melanjutkan tanggung jawabnya, rasa lelah dan cemas tetap dirasakan William dalam menghadapi situasi ini.

Merangkum dari ABC NEWS, Senin (11/11/2024), William menjelaskan bahwa menjalani kehidupan publik sambil menjaga keseimbangan kehidupan pribadi selama masa sulit ini bukanlah hal yang mudah. Ia menuturkan bagaimana harus tetap bekerja dan memenuhi kewajiban, meskipun pikiran dan hatinya terbagi dengan kesehatan istri dan ayahnya.

Ayah William, Raja Charles III, didiagnosis menderita kanker pada Februari lalu. Kondisi ini memaksa Raja untuk menunda penampilannya di depan publik selama beberapa waktu agar dapat fokus pada pengobatan dan pemulihannya. Di tengah proses perawatan Raja Charles, Kate, Putri Wales, juga mendapat kabar bahwa ia mengalami kondisi serupa, yang semakin memperberat situasi.

Dalam sebuah video yang dirilis pada September, Kate mengakui bahwa kondisi kesehatannya sangat mempengaruhi keluarga. Ia menyebut penyakit ini sebagai "masa yang sangat berat" bagi mereka. Kini, Kate perlahan-lahan kembali ke tugas publik setelah menyelesaikan serangkaian sesi kemoterapi.

William, yang jarang membahas perasaannya di depan umum, akhirnya membuka diri terkait beban emosional yang ia rasakan selama ini. Ia mengaku bahwa kesehariannya sangat dipengaruhi oleh upaya menjaga ketenangan, meskipun kenyataannya jauh lebih berat dari yang terlihat di luar.

Dalam pernyataannya, William juga menyatakan kebanggaannya kepada Kate dan ayahnya karena mampu menghadapi tantangan ini dengan kekuatan luar biasa. Meskipun tidak mudah, baik Charles maupun Kate menunjukkan keteguhan mereka dalam berjuang, yang memberi inspirasi tersendiri bagi William.

Selain berjuang dalam situasi keluarga, William terus menjalankan tanggung jawab publiknya. Salah satu kegiatan yang ia hadiri di Afrika Selatan adalah pengumuman pemenang kompetisi Earthshot, sebuah inisiatif yang mendorong solusi inovatif terhadap isu perubahan iklim. Ia juga menghadiri pertemuan yang diadakan oleh United for Wildlife, organisasi yang ia dirikan, yang bertujuan mengakhiri perdagangan satwa liar ilegal.

Kegiatan-kegiatan ini, menurut Pangeran William, menjadi semacam pelarian positif yang memberinya kesempatan untuk tetap produktif di tengah kesulitan yang dihadapi keluarganya. Ia menekankan bahwa dedikasinya pada pekerjaan tetap menjadi prioritas, meskipun ia harus berjuang untuk membagi waktu dengan keluarganya.