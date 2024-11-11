Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Perdana Lisa BLACKPINK Akting di Serial The White Lotus, BLINK Heboh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |16:04 WIB
Potret Perdana Lisa BLACKPINK Akting di Serial The White Lotus, BLINK Heboh
Lisa Blackpink. (Foto: Ist/X)
A
A
A

Musisi Korea Selatan Lisa BLACKPINK kini memulai debut perdananya di dunia akting. Para penggemar kini bisa menyaksikan langsung akting penyanyi bernama asli Lalisa Manoban ini di serial The White Lotus Musim ke-3.

Melansir Times of India, Senin (11/11/2024), Lisa akan memerankan karakter Mook, yang diduga sebagai manajer White Lotus Resort. Sederet potret terbaru Lisa di serial tersebut beredar luas di media sosial X dan bikin bangga para penggemar.

“LISA FIRST LOOK FOR THE WHITE LOTUS SEASON 3,” tulis akun X, @sourcelalisa.

Postingan itu memerlihatkan sosok Lisa BLACKPINK yang tampil memukau di debut perdana dirinya aktingnya. Nampak Lisa mengenakan pakaian seragam resort tersebut dan seakan sedang menyapa para pengunjung.

Rambut Lisa juga ditata rapi dan sleek. Penampilan wanita 28 tahun ini menandakan dirinya mendalami karakter sebagai manajer resort tersebut.

“Selamat datang di The White Lotus di Thailand,” ucap Lisa dalam perannya.

Lebih lanjut, syuting The White Lotus untuk Musim 3 ini dilaporkan berlangsung di Bangkok dan juga pulau Phuket dan Koh Samui. Dalam sebuah wawancara dengan Elle, Lisa mengatakan bahwa salah satu bagian terbaik dari pengalaman syuting adalah bisa kembali ke  kampung halaman. Seperti diketahui, Lisa merupakan musisi berdarah Thailand.

“Sanang bisa kembali ke rumah dan menikmati makanan Thailand setiap hari,” ungkap Lisa.

Debut perdana Lisa BLACKPINK di dunia akting ini membuat netizen dan para BLINK heboh. Mereka turut tak sabar menyaksikan langsung kebolehan akting idol ini.

“Oh ini jadi nyata,” kata akun @jo******.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/612/3127246//lisa_blackpink-nY4W_large.jpg
Lisa BLACKPINK Kirim Doa Usai Gempa Besar Guncang Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/612/3118826//lisa_blackpink-VJ2k_large.jpg
4 Potret Lisa BLACKPINK Melenggang di Red Carpet, Jadi Idol K-Pop Pertama Hadir di Oscar 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/612/3116044//debut_akting_lisa_blackpink-cUCu_large.jpg
Potret Lisa BLACKPINK Debut Akting Film, Adegan Motor Mogok Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084881//regina_phoenix-SI8l_large.jpg
Regina Phoenix Di-Notice Lisa BLACKPINK: Badanku Geter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement