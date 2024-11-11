Potret Perdana Lisa BLACKPINK Akting di Serial The White Lotus, BLINK Heboh

Musisi Korea Selatan Lisa BLACKPINK kini memulai debut perdananya di dunia akting. Para penggemar kini bisa menyaksikan langsung akting penyanyi bernama asli Lalisa Manoban ini di serial The White Lotus Musim ke-3.

Melansir Times of India, Senin (11/11/2024), Lisa akan memerankan karakter Mook, yang diduga sebagai manajer White Lotus Resort. Sederet potret terbaru Lisa di serial tersebut beredar luas di media sosial X dan bikin bangga para penggemar.

“LISA FIRST LOOK FOR THE WHITE LOTUS SEASON 3,” tulis akun X, @sourcelalisa.

Postingan itu memerlihatkan sosok Lisa BLACKPINK yang tampil memukau di debut perdana dirinya aktingnya. Nampak Lisa mengenakan pakaian seragam resort tersebut dan seakan sedang menyapa para pengunjung.

Rambut Lisa juga ditata rapi dan sleek. Penampilan wanita 28 tahun ini menandakan dirinya mendalami karakter sebagai manajer resort tersebut.

“Selamat datang di The White Lotus di Thailand,” ucap Lisa dalam perannya.

Lebih lanjut, syuting The White Lotus untuk Musim 3 ini dilaporkan berlangsung di Bangkok dan juga pulau Phuket dan Koh Samui. Dalam sebuah wawancara dengan Elle, Lisa mengatakan bahwa salah satu bagian terbaik dari pengalaman syuting adalah bisa kembali ke kampung halaman. Seperti diketahui, Lisa merupakan musisi berdarah Thailand.

“Sanang bisa kembali ke rumah dan menikmati makanan Thailand setiap hari,” ungkap Lisa.

Debut perdana Lisa BLACKPINK di dunia akting ini membuat netizen dan para BLINK heboh. Mereka turut tak sabar menyaksikan langsung kebolehan akting idol ini.

“Oh ini jadi nyata,” kata akun @jo******.