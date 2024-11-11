Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Patricia Gouw Ungkap Rahasia Cepat Langsing Paska Melahirkan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |17:18 WIB
Patricia Gouw Ungkap Rahasia Cepat Langsing Paska Melahirkan
Patricia Gouw Ungkap Rahasia Cepat Langsing Paska Melahirkan, (Foto: Instagram)
Presenter dan model Patricia Gunawan alias Patricia Gouw, mengungkapkan rahasia badan cepat langsing setelah melahirkan. Ibu satu anak itu mengaku sejatinya badan langsing yang ia miliki merupakan faktor genetik.

Hanya saja, ia tetap melakukan treatment khusus demi menjaga perubahan drastis pada bentuk tubuhnya setelah persalinan.

"Pas saya pulang ke Indonesia langsung pijat-pijat juga pijat bengkung. Dari lahiran aku juga sudah di bengkung," kata Patricia Gouw di Kawasan Tendean, Mampang Peapatan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

Menurut Patricia, metode bengkung cukup penting dalam mengencangkan kulit bagian perut wanita yang baru melahirkan.

"Emang harus, supaya nggak turun, supaya kita kalau pakai korset itu juga bentuk badan kita kembali," jelasnya.

