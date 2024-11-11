Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raisa Bagikan Tips Me Time Sederhana di Tengah Aktivitas Padat

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |15:27 WIB
Raisa Bagikan Tips Me Time Sederhana di Tengah Aktivitas Padat
Raisa Bagikan Tips Me Time Sederhana di Tengah Aktivitas Padat, (Foto: Instagram)
Siapa yang tidak kenal Penyanyi Raisa. Di tengah kesibukannya sebagai seorang istri dan ibu yang bekerja, Raisa punya cara jitu untuk relaksasi sejenak dengan 'me time' sederhana. 

Dengan waktu terbatas yang dimilikinya dalam satu hari, Raisa pun berusaha mencari aktivitas me time sederhana yang bisa dilakukannya. Apalagi Raisa kerap manggung dan mengisi acara di luar kota yang menyita waktunya.

"Sebagai career mom, aku merasa me time itu sekarang adanya di momen-momen kecil gitu," ujar Raisa saat ditemui belum lama ini. 

Me time yang dilakukan istri Hamish Daud ini bukan lah dengan plesiran atau pergi ke salon untuk spa. Pasalnya, Raisa butuh me time sederhana yang dilakukan dalam waktu singkat. 

"Jadi kalau aku menunggu sampai harus healing dulu ke luar kota, apa liburan keluar negeri, apa sesimpel spa yang harus 3-4 jam itu, kapan mau nunggu," ungkapnya. 

Menurutnya, kegiatan sederhana dengan menikmati dessert favoritnya saat berada di perjalanan sudah menjadi bagian dari me time yang begitu menenangkannya. Sebuah aktivitas sederhana yang begitu mewah di matanya. 

"Tapi aku mencari little luxurious itu di jam-jam yang bisa kapan aja gitu. Kayak misalkan lagi macet, kita sambil makan di mobil sambil menikmati kemacetan, itu menurutku udah di time yang kecil gitu," ungkapnya.

