5 Potret Auraprint, Selebgram Bercadar yang Kepergok Selingkuh dengan Blackpanda

Nama Auraprin belakangan viral di media sosial. Hal ini lantaran sosok selebgram bercadar itu disebut-sebut merupakan selingkuhan Blackpanda.

Auraprin sendiri terkenal sebagai konten kreator yang kerap membagikan konten terkait otomotif di TikToknya. TikToker ini diketahui telah memiliki 275 ribu followers.

Sementara Blackpanda juga dikenal sebagai konten kreator. Namun, akun TikToknya yang sebelumnya dikenal dengan nama @blackpanda2gd kini mendadak hilang, sehingga memicu spekulasi di kalangan netizen.

Tak sedikit yang jadi penasaran tentang sosok Auraprin yang disebut-sebut merupakan selingkuhan Blackpanda. Berikut beberapa potretnya melansir dari akun TikToknya, @auraprin.

1.Hobi otomotif

Auraprin kerap hobi membagikan postingan foto hingga video dirinya ketika melakukan hobinya di dunia otomotif. Ia tampak kerap memamerkan sejumlah mobil hingga saat dirinya mendadak jadi montir di beberapa kontennya.

2.Hobi foto di depan mobil

Karena hobinya itu, Aura jadi sering berfoto dan berpose di depan mobil-mobilnya. Namun, belum diketahui pasti apakah mobil-mobil tersebut miliknya atau ia sekedar menuangkan hobinya itu.

3.Tampil bercadar

Meski memiliki hobi yang identik dengan hobi laki-laki, namun Auraprin tetap konsisten tampil dengan busana muslim yang tertutup dan hijabnya. Bahkan ia selalu menutupi separuh wajahnya dengan cadar.