HOME WOMEN LIFE

4 Potret Salim Nauderer Kepergok Jalan Bareng Shakilla Astari, Sudah Go Public Nih?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |10:08 WIB
4 Potret Salim Nauderer Kepergok Jalan Bareng Shakilla Astari, Sudah <i>Go Public</i> Nih?
Salim Nauderer dan Shakilla. (Foto: IG @lambe_danu)
A
A
A

Salim Nauderer kembali kepergok jalan dengan Shakilla Astari. Perempuan tersebut disebut-sebut menjadi kekasih barunya pasca putus dari Rachel Vennya.  Dalam potret yang beredar, Salim tampak tak sungkan jalan berduaan bersama Shakilla ketika berkunjung ke salah satu restoran. 

Padahal, sebelumnya, isu perselingkuhan Salim Nauderer dengan Shakilla Astari sempat mencuat. Salim juga sempat menghebohkan publik dengan kabar putus dirinya dari Rachel Vennya. 

Hanya beberapa minggu setelah perpisahannya dengan Rachel, Salim diduga sudah menjalin hubungan baru.  Foto-foto yang beredar menunjukkan Salim berlibur di Bali bersama seorang wanita yang diduga mirip dengan Shakilla Astari jug sempat tersebar. 

Nah, berikut beberapa potret terbaru Salim dan Shakilla yang kepergok jalan bersama di salah satu restoran, melansir dari akun Instagram @lambe__danu.

1.Jalan bareng

Dalam potret yang beredar, Salim dan Shakilla tampak tak sungkan jalan bareng saat mengunjungi salah satu restoran. Salim juga terlihat terus membuntuti sang pacar dari belakang. 

2.Kompak pakai outfit putih

Bahkan, saking kompaknya, mereka juga terlihat mengenakan outfit senada berwarna putih. 

Salim Nauderer

Shakilla tampak memadukan atasan crop top dan celana kargo putih. Sementara salim tampak mengenakan kaos putih polos dengan celana jeans. 

3.Makan bareng

Diduga, momen tersebut terjadi saat Salim dan Shakilla akan makan bareng di salah satu restoran. Shakilla sendiri sesekali terlihat melihat ke arah Salim ketika akan memilih menu makanan. 

 

