Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ganteng Kevin Diks Pesepakbola yang Resmi Jadi WNI

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |08:14 WIB
Potret Ganteng Kevin Diks Pesepakbola yang Resmi Jadi WNI
Kevin Diks. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

Pesepakbola asal klub Denmark, FC Copenhagen, Kevin Diks telah menjalani sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen, Denmark, pada Jumat (9/11) kemarin.

Setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Kevin Diks kini bersiap untuk membawa kekuatan baru bagi Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sosok Kevin Dick pun langsung jadi sorotan. Selain jago bermain bola, dia juga memiliki paras tampan. 

Nah kali ini Okezone akan merangkum potret ganteng Kevin Diks. Berikut ulasannya dari Instagtam @kevindiks2, Sabtu (8/11/2024). 

1. Resmi jadi WNI

Kevin Diks telah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada di Kedutaan Beşar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Usai resmi jadi WNI, Kevin Diks masih harus melalui satu proses agar benar-benar bermain di Timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia).

Kevin Diks

2. Siap membela Indonesia

Kehadiran Kevin Diks tentunya akan membuat skuad Garuda makin gacor. Sebab, dia punya segudang pengalaman hingga kini tengah memperkuat klub elite Denmark, FC Copenhagen.

Kevin Diks

Sayangnya, Dick belum bisa melakoni debutnya membela Timnas Indonesia saat melawan Jepang. Kemungkinan Dick akan bermain saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi.

3. Berdarah Maluku

Rupanya, Dick berdarah Maluku dari sang ibu Natasja Bakarbessy. Di Maluku, sang ibunjuya memiliki keturunan raja dari Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Kevin Diks

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184241//timnas_malaysia-wqnQ_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia 2027 Hari Ini: Nepal vs Malaysia, hingga Sri Lanka vs Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184235//shin_tae_yong_sempat_lima_tahun_menangani_timnas_indonesia_pssi-VAYs_large.jpg
Exco PSSI Arya Sinulingga: Saya Pendukung Utama Shin Tae-yong untuk Sukses Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234//berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184231//timnas_bahrain_kalah_1_2_dari_somalia_bahrainnt-zpZg_large.jpg
Karma Curangi Timnas Indonesia Berlanjut, Bahrain Kalah 1-2 dari Tim Peringkat 202 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184228//berikut_dua_negara_yang_kepincut_dengan_pelatih_timur_kapadze-O6uZ_large.jpg
2 Negara yang Kepincut dengan Pelatih Timur Kapadze, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184219//timnas_belanda-ij4D_large.jpg
Daftar 34 Negara Lolos Piala Dunia 2026: Timnas Belanda dan Jerman Terbaru!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement