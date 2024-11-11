Potret Ganteng Kevin Diks Pesepakbola yang Resmi Jadi WNI

Pesepakbola asal klub Denmark, FC Copenhagen, Kevin Diks telah menjalani sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen, Denmark, pada Jumat (9/11) kemarin.

Setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Kevin Diks kini bersiap untuk membawa kekuatan baru bagi Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sosok Kevin Dick pun langsung jadi sorotan. Selain jago bermain bola, dia juga memiliki paras tampan.

Nah kali ini Okezone akan merangkum potret ganteng Kevin Diks. Berikut ulasannya dari Instagtam @kevindiks2, Sabtu (8/11/2024).

1. Resmi jadi WNI

Kevin Diks telah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada di Kedutaan Beşar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Usai resmi jadi WNI, Kevin Diks masih harus melalui satu proses agar benar-benar bermain di Timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia).

2. Siap membela Indonesia

Kehadiran Kevin Diks tentunya akan membuat skuad Garuda makin gacor. Sebab, dia punya segudang pengalaman hingga kini tengah memperkuat klub elite Denmark, FC Copenhagen.

Sayangnya, Dick belum bisa melakoni debutnya membela Timnas Indonesia saat melawan Jepang. Kemungkinan Dick akan bermain saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi.

3. Berdarah Maluku

Rupanya, Dick berdarah Maluku dari sang ibu Natasja Bakarbessy. Di Maluku, sang ibunjuya memiliki keturunan raja dari Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.