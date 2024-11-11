Viral Video Dua Lipa di Jakarta Usai Batal Konser di Jakarta, Netizen: Mukanya Keliatan Sedih Banget

Batalnya konser Dua Lipa yang seharusnya berlangsung di Arena, Senayan, Jakarta pada pada 9 November 2024 membuat banyak pihak kecewa.

Adapun alasan pembatalan konser Dua Lipa sendiri disinyalir karena masalah keamanan panggung. Padahal, H-1 sebelum konsernya ia disebut-sebut sudah berada di Jakarta.

Belakangan, pasca batalnya konser tersebut, video Dua Lipa ketika di Jakarta beredar di sosial media X. Salah satunya diunggah ulang oleh akun @dlipahungary.

Dalam video tersebut, Dua Lipa diduga sedang menginap di salah satu hotel mewah di Jakarta. Ia tampak sedang duduk santai di sebuah gazebo bersama rekan satu timnya.

“@DUALIPA di hotelnya di Jakarta, Indonesia, setelah konsernya di kota itu dibatalkan,” tulis keterangan postingan video di akun tersebut.

Dalam video tersebut, Dua Lipa tampak mengenakan sweater berwarna kuning. Ia juga tampak menguncir rambutnya dengan cuek.

Namun, netizen justru dibuat salah fokus dengan penampilan pelantun ‘New Rules’ itu. Banyak yang menyebut bahwa raut wajah Dua Lipa terlihat begitu sedih.