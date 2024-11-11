Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengamen Cantik Bak Model Ngamen Sambil Gendong Anak, Netizen: Spek Anya Geraldine!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |06:11 WIB
Viral Pengamen Cantik Bak Model Ngamen Sambil Gendong Anak, Netizen: Spek Anya Geraldine!
Pengamen cantik viral. (Foto: TikTok)
Seorang perempuan muda yang berprofesi sebagai pengamen belakangan viral di jagat maya. Hal tersebut lantaran ia memiliki paras nan cantik yang bahkan disebut mirip Anya Geraldine.

Video penampakan pengamen cantik itu pertama kali diunggah di akun TikTok @fryl____blfst. Pemilik akun bahkan sampai terheran-heran dengan perempuan cantik yang memilih jadi pengamen di jalan tersebut.

“Syok banget. Ini masih muda banget coy,” ujar perempuan di balik video yang tampak merekam dari dalam mobilnya tersebut. 

Tak sendirian, pengamen cantik dalam video tersebut rupanya menggendong seorang anak balita dengan kain gendong. Ia tampak berjalan di tengah kemacetan sambil memainkan gitar ukelenya. 

Pengamen cantik tersebut tampak sesekali menghampiri beberapa mobil yang tengah berhenti di lampu merah tersebut. Bocah yang digendongnya pun tampak tertidur. 

Viral pengamen

Tak ada rasa malu dari raut wajahnya. Pengamen cantik tersebut bahkan dengan percaya diri bernyanyi sambil menyodorkan kantong plastik berharap ada yang memberinya uang. 

Pengamen cantik yang tampak mengenakan kaos putih polos dan celana jeans itu juga memiliki perawakan tinggi bak model. 

Rambut hitamnya tampak panjang terurai dan wajah cantiknya tampak bersih, tak seperti pengamen yang umumnya tampak lusuh karena terkena debu jalanan. 

“Kena debu jalanan masih cakep. Versi gak kena debu gimana yah,” lanjut keterangan postingan video akun tersebut. 

Sontak video tersebut viral dan telah ditonton hingga 4.7 juta kali. Banyak netizen yang dibuat terheran-heran dengan pengamen cantik tersebut karena memiliki spek bak model hingga disebut mirip Anya Geraldine. 

 

