Fenomena Base Makeup UV Protection, Apa Sih Manfaatnya untuk Kulit?

Fenomena base makeup dengan UV protection kini semakin populer di dunia kecantikan, terutama foundation yang mengandung UV protection. Banyak brand makeup mulai memperkenalkan foundation yang tidak hanya memberikan coverage, tetapi juga melindungi kulit dari paparan sinar UV.

Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak artikel berikut ini!

1. Tips Menggunakan Foundation dengan UV Protection

Pastikan Skin Preparation Tetap Dilakukan: Sebelum menggunakan foundation bisa melakukan skin preparation terlebih dahulu menggunakan Soulyu Intensive Purifying Cleanser, kemudian dilanjutkan Soulyu Intensive Brightening Complex Serum dan Intensive Barrier Brightening Moisturizer agar makeup lebih flawless dan tahan lama.

Pilih Coverage yang Sesuai: Sesuaikan tingkat coverage dengan kebutuhan dan acara. Untuk pemakaian sehari-hari, pilih foundation yang ringan dan breathable seperti Soulyu Perfect UV Serum Foundation.

Aplikasikan dengan Benar: Gunakan beauty blender atau brush untuk hasil yang merata, dan jangan lupa untuk meratakan pada area leher agar tidak terlihat belang.

Jika kamu ingin mendapatkan protection lebih ekstra bisa menggunakan sunscreen sebelum menggunakan foundation.