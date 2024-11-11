Soulyu Hadir di Grand Opening K-Life Tebet

K-Life resmi membuka cabang terbarunya di Tebet pada 29 Oktober 2024, mengusung konsep miniatur mall yang lebih dari sekadar tempat berbelanja. Dengan Brand Value 3S: Shopping, Sruput, Seru, K-Life menghadirkan pengalaman unik bagi pengunjung yang bisa berbelanja kebutuhan lifestyle, menikmati sajian khas Korea di K-Cafe, berfoto di photobooth, hingga menikmati live music di setiap cabang.

Selain menawarkan aneka kebutuhan lifestyle, K-Life juga menetapkan dirinya sebagai destinasi untuk menemukan barang-barang stationary, accessories, toys, hingga beauty termasuk Soulyu, beauty brand local dengan produk makeup dan skincare berkualitas.

Soulyu menyediakan beragam produk, seperti Intense Stay Lip Stain, Skin Glow CC Cream, Intensive Brightening Complex Serum, Lip Maximizer, dan lainnya. Produk-produk yang tersedia bertujuan untuk menyenangkan bagi pengunjungnya, termasuk anak muda, ibu rumah tangga dan keluarganya.

Mengusung Brand Message #HappySedeketItu, K-Life berkomitmen menciptakan suasana hangat yang bisa membawa kebahagiaan kepada setiap warga Indonesia. Karena K-Life percaya bahwa kebahagian dapat ditemukan di tempat terdekat.

Lokasi strategis di setiap kota menjadi perhatian penting bagi K-Life. Dengan membuka toko di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau, K-Life berusaha mempermudah akses masyarakat ke barang-barang berkualitas, dan menambah pilihan unik untuk rekreasi yang dekat dari rumah Masyarakat.

Kini K-Life telah memiliki sembilan outlet di Pamulang, Depok, Bekasi, Bogor, Cinere, Meruya, Gading Serpong, Ciledug, dan Tebet, dan di tgl 15 November 2024 K-Life akan ada Grand Opening di K-Life Radio Dalam. Untuk kedepannya K-life akan ekspansi hingga 56 toko pada tahun 2025 untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Yuk, kunjungi K-Life terdekat dan rasakan langsung pengalaman 3S yang menyenangkan di sini!

(Kemas Irawan Nurrachman)