Potret Cantik Enzy Storia Tampil Flawless di Resepsi Pernikahan Febby Rastanty

Febby Rastanty resmi menikah dengan Drajat Djumantara pada Sabtu (9/11/2024). Momen bahagia ini dirasakan juga oleh keluarga dan para sahabat Febby, salah satunya Enzy Storia.



Di acara akad, Enzy dipercaya menjadi pendamping pengantin. Kemudian di acara resepsi, ia menjadi bridesmaid dengan tampilannya yang paripurna.



Penasaran seperti apa potret Enzy Storia di acara resepsi pernikahan Febby dan Drajat? Berikut ulasannya dari Instagram @fadlan_indonesia, Sabtu (9/11/2024).



1. Cantik berkebaya



Menjadi bridesmaid di acara resepsi pernikahan Febby Rastanty, Enzy tampil memukau dalam balutan kebaya kutubaru modern. Kebaya yang ia pakai ini berwarna biru tisca dengan model bagian leher yang lebar. Istri dari Molen Kasetra ini menambahkan perhiasan kalung dan anting yang simple, namun tetap berkelas.



2. Cantik dengan makeup flawless



Makeup artist Philipe Karunia mempercantik tampilan Enzy Storia dengan makeup look simple flawless. Tak banyak penggunaan warna pada makeupnya, hanya menggunakan warna pink yang memberi kesan fresh pada wajah Enzy.





Riasan matanya juga terlihat tipis dengan bulu mata lentik. Tak perlu memakai softlens, sebab mata Enzy sudah terlihat indah dengan warna coklat.



3. Rambut styling updo



Hair stylist Eva Pica styling rambut Enzy model updo. Namun tatanan rambutnya dicurly sehingga memberi kesan messy hair. Enzy menyisakan sedikit rambutnya di bagian depan. Gayanya simple namun tetap memukau.

(Qur'anul Hidayat)