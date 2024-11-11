Diah Permatasari Ungkap Rahasia Langsing Alami di Usia 53 Tahun

Aktris lawas Diah Permatasari mengungkap rahasia menjaga berat badan diusianya yang ke-53 tahun. Tak disangka, pemeran 'Si Manis Jembatan Ancol' itu hanya melakukan perawatan dengan cara-cara alami.



Diah mengaku tidak suka megubah bentuk fisik baik wajah maupun tubuh langsingnya lewat operasi. Bahkan, dia menilai rahasia langsing alami didapat justru dari cara-cara kuno.



"Aku ini orangnya sangat-sangat primitif, sangat-sangat religional, jadi aku nggak berani mencoba hal-hal yang metode-metode baru itu aku nggak berani sama sekali," kata Diah Permatasari dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (9/11/2024).



Menurut Diah, cara alami menjaga berat badan merupakan hal terbaik. Dengan begitu, ia tak perlu khwatir keseimbangab tubuhnya terganggu karena tindakan-tindakan tertentu.

"Pemikiran aku mungkin kuno, aku penakut juga, jadi aku pikir kalau memang aku bisa dengan cara yang lebih alami kenapa nggak gitu," jelas dia.



"Jadi ya aku mempertahankan tubuh aku selama 53 tahun ini dengan cara aku sendiri dan aku udah tahu caranya, ya sudah nggak perlulah sedot lemak, atau potong usus, ya jaga makanan, kemudian olahraga teratur, yang penting itu aja udah," tambah Diah Permatasari.



Dia mengatakan dirinya disipilin menjaga berat badan tak lebih dari 55 kilogram. Ini juga berkaitan dengan kenyamanan dan kesehatan tubuh dalam menjalani aktifitas sehari-hari.



"Aku tuh ada patokannya, misalkan berat aku tidak bisa lebih dari 55 kilogram, 55 itu udah red line, istilahnya itu udah warning banget. Paling 54, 53 udah bagus banget jadi aku ngerasa nyaman dan badan aku sehat banget," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)