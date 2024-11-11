Viral Cokelat Dubai di TikTok, Jumlah Kalorinya Bikin Deg-degan!

Media sosial TikTok belakangan dihebohkan dengan cokelat Dubai yang viral dan disantap kalangan influencer. Tampilannya yang unik dengan isi kunafe dan pasta pistachio itu membuat cokelat Dubai ini digandrungi masyarakat, bahkan banyak kedai dessert di Jakarta yang mencoba membuatnya.

Di balik kelezatan cokelat Dubai ini, publik seolah tutup mata dengan jumlah kalori dan lemak yang ada pada satu batang cokelat tersebut. Hal ini mulanya diungkap oleh akun TikTok, @doctor.incogniro_99. Ia mengungkap betapa tingginya kalori pada satu batang cokelat Dubai yang viral ini.

“Setelah gue Googling, satu petak cokelatnya itu mengandung 200 kalori, sedangkan untuk satu bar atau satu batang itu sekitar 1.200 kalori,” ungkapnya.

Melansir laman Open Food Facts, untuk setiap 100 gram cokelat Dubai itu mengandung 38 gram lemak dan 39 gram gula. Penyajian per 100 gram ini memiliki sekitat 538 kalori.

Seperti diketahui, cokelat Dubai memiliki ukuran yang cukup besar saat dijual di pasaran. Bahkan beberapa di antaranya juga terlihat tebal dengan isian full kunafe dan krim pistachio yang kental.

Di balik rasa manisnya, ternyata ada segudang kalori yang tersimpan. Diungkap pula bahwa kalori pada satu batang coklat ini bahkan bisa setara dengan nasi Padang.

“Untuk 1.200 kalori, itu kayak makan 2-3 bungkus nasi Padang,” jelasnya.

Cokelat Dubai sendiri terbuat dari lelehan coklat premium yang diisi dengan campuran kunafe dan krim pistachio. Belum lagi ada tambahan mentega yang digunakan untuk memanaskan kunafa sebelum dicampur dengan krim pistachio.