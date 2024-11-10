Tante Ernie Unggah Momen saat Olahraga, Pamer Tubuh Ramping

Tante Ernie salah satu selebgram yang penampilannya selalu jadi sorotan. Kerap tampil seksi dan menggoda, Tante Ernie mendapat julukan 'Pemersatu Bangsa' dari para pengikutnya di media sosial.

Meski sudah menginjak usia 48 tahun, penampilan Tante Ernie masih terlihat seksi dan ramping. Salah satu kuncinya adalah dia rajin olahraga.

Momen olahraga itu pun sering dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Seperti baru-baru ini, dia mengunggah foto selfie saat olahraga.

Tante Ernie memakai sport bra warna hitam. Ia memakai makeup natural dengan gaya rambut dikuncir. Tak lupa dia memamerkan senyum manisnya ke kamera.

Pada foto selanjutnya Tante Ernie mengunggah foto mirror selfie. Dia memadukan sport bra dengan legging warna hitam.

"Jujuuur dong.. udah langsingan belum siiiih?? Semangat pokoknya harus semangaat," tulis Tante Ernie dalam keterangan foto Instagram @himynameisernie, seperti dikutip pada Minggu (10/11/2024).

Tubuh langsung Tante Ernie begitu terlihat di foto ini. Meski sudah memiliki tiga anak, tubuhnya masih aduhai bak ABG.