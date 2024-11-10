Viral Bus di Jepang Bertuliskan Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Netizen Heboh

Viral di media sosial sebuah bus di Jepang menggunakan kata-kata berbahasa Indonesia. Ungkapan yang tertera pada bus tersebut seperti yang kerap terlihat pada bagian belakang truk yang ada di Tanah Air.

Video yang memperlihatkan bus tersebut diunggah oleh akun TikTok @bismantoro_23. Gambar tersebut diambil saat sedang melaju di sebuah jalan tol di Jepang. Terlihat bus berwarna biru memperlihatkan sebuah tulisan yang tak asing bagi warga Indonesia.

Bus tersebut bertuliskan Sahat's Trans pada bagian belakang bus tepat di kap mesin, yang menandakan operator dari armada tersebut. Di atasnya terdapat tulisan 'pulang malu tak pulang rindu'.

Jelas tulisan tersebut membuat perekam video yang merupakan warga asli Indonesia terkejut melihatnya. "Bus mana ini woi," tulisnya dalam keterangan video yang disertai lagu berjudul Pulang Malu Tak Pulang Rindu dari Armada Band.

Hingga saat ini, video tersebut sudah disaksikan lebih dari satu juta kali. Video itu juga mendapatkan ratusan komentar unik dari warganet.