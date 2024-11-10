Lagu APT Rose dan Bruno Mars belakangan menjadi salah satu lagu yang cukup populer di Indonesia sejak dirilis pada 18 Oktober 2024 lalu.
Saking populernya, banyak yang memakai lagu ini untuk backsound dance hingga parodi bernyanyi seperti Rose dan Bruno Mars di dalam video klipnya.
Salah satunya, seperti yang dilakukan Titi DJ. Baru-baru ini, penyanyi sekaligus diva Indonesia ini tampil bak Rose saat bernyanyi memparodikan lagu tersebut.
Demi bisa tampil mirip dengan Rose dalam video klip musik APT, Titi DJ tampak sengaja mewarnai rambutnya menjadi putih. Gaya rambut curly juga membuatnya kian mirip dengan personel BLACKPINK itu.
Siapa sangka, Titi DJ justru memilih pedangdut Thomas Djorghi untuk duet bersama menggantikan sosok Bruno Mars dalam video klip tersebut. Di video tersebut keduanya tampak terlihat kompak.