Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT, Netizen: Malah Jadi Mirip Madonna

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |19:19 WIB
4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT, Netizen: Malah Jadi Mirip Madonna
4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT, Netizen: Malah Jadi Mirip Madonna, (Foto: TikTok)
A
A
A

Lagu APT Rose dan Bruno Mars belakangan menjadi salah satu lagu yang cukup populer di Indonesia sejak dirilis pada 18 Oktober 2024 lalu.

Saking populernya, banyak yang memakai lagu ini untuk backsound dance hingga parodi bernyanyi seperti Rose dan Bruno Mars di dalam video klipnya. 

Salah satunya, seperti yang dilakukan Titi DJ. Baru-baru ini, penyanyi sekaligus diva Indonesia ini tampil bak Rose saat bernyanyi memparodikan lagu tersebut. 

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @ti2dj.

1. Rambut putih ikonik

4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT
4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT

Demi bisa tampil mirip dengan Rose dalam video klip musik APT, Titi DJ tampak sengaja mewarnai rambutnya menjadi putih. Gaya rambut curly juga membuatnya kian mirip dengan personel BLACKPINK itu. 

2. Duet bareng Thomas Djorghi

4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT
4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT

Siapa sangka, Titi DJ justru memilih pedangdut Thomas Djorghi untuk duet bersama menggantikan sosok Bruno Mars dalam video klip tersebut. Di video tersebut keduanya tampak terlihat kompak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement