4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT, Netizen: Malah Jadi Mirip Madonna

4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT, Netizen: Malah Jadi Mirip Madonna, (Foto: TikTok)

Lagu APT Rose dan Bruno Mars belakangan menjadi salah satu lagu yang cukup populer di Indonesia sejak dirilis pada 18 Oktober 2024 lalu.

Saking populernya, banyak yang memakai lagu ini untuk backsound dance hingga parodi bernyanyi seperti Rose dan Bruno Mars di dalam video klipnya.

Salah satunya, seperti yang dilakukan Titi DJ. Baru-baru ini, penyanyi sekaligus diva Indonesia ini tampil bak Rose saat bernyanyi memparodikan lagu tersebut.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @ti2dj.

1. Rambut putih ikonik

4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT

Demi bisa tampil mirip dengan Rose dalam video klip musik APT, Titi DJ tampak sengaja mewarnai rambutnya menjadi putih. Gaya rambut curly juga membuatnya kian mirip dengan personel BLACKPINK itu.

2. Duet bareng Thomas Djorghi

4 Potret Titi DJ Parodikan Rose di Lagu APT

Siapa sangka, Titi DJ justru memilih pedangdut Thomas Djorghi untuk duet bersama menggantikan sosok Bruno Mars dalam video klip tersebut. Di video tersebut keduanya tampak terlihat kompak.