HOME WOMEN LIFE

5 Potret Seksi Jefri Nichol Yang Viral Gegara Ngaku Tidur dengan 20 Wanita

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |17:18 WIB
5 Potret Seksi Jefri Nichol Yang Viral Gegara Ngaku Tidur dengan 20 Wanita, (Foto: Instagram)
A
A
A

Jefri Nichol belakangan menjadi sorotan usai blak-blakan mengakui bahwa dirinya pernah tidur dengan 20 wanita.

Hal tersebut diungkapkan Jefri Nichol dalam konten BBK (Bocah Bocah Kosong). Sontak pengakuan Jefri Nichol menjadi bahan ‘nyinyiran’ netizen karena dianggap bangga mengumbar aib sendiri. 

Padahal, selama ini ia terkenal sebagai aktor muda tampan yang memiliki banyak penggemar, khususnya di kalangan kaum hawa. 

Berikut beberapa potret ganteng dari Jefri Nichol, melansir dari akun Instagramnya, @jefrinichol. 

1. Potret ganteng saat jadi model

Selain sebagai aktor, Jefri Nichol juga kerap wara-wiri di berbagai pemotreran. Salah satunya, terlihat dalam potret berikut ketika ia menjadi model brand ternama.

2. Senyum menawan

Selain wajahnya yang ganteng, aktor berusia 25 tahun ini juga terkenal dengan senyum menawannya yang memikat. Tak heran, banyak kaum hawa yang mengidolakannya. 


3. Potret seksi bertelanjang dada

Jefri Nichol juga terkenal dengan tubuhnya yang seksi. Ia juga kerap memamerkan tubuh sixpacknya itu, salah satunya dengan berfoto bertelanjang dada. 

 

