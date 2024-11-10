4 Potret Kedekatan Medina Dina Dengan Anak Gading Marten, Siap Jadi Ibu Sambung Gempi

4 Potret Kedekatan Medina Dina Dengan Anak Gading Marten, Siap Jadi Ibu Sambung Gempi, (Foto: Instagram)

Medina Dina belakangan menjadi sorotan. Hal ini lantaran ia disebut-sebut tengah menjalin hubungan asmara dengan Gading Marten.

Bahkan, selain sempat dikenalkan Gading dengan ayahnya, Roy Marten, Medina Dina juga sudah memiliki hubungan yang dekat dengan anaknya, Gempi.

Hal tersebut juga terlihat dalam beberapa postingan potret Medina Dina dengan Gempi di akun Instagramnya.

Berikut beberapa potret dekat Medina Dina dengan Gempi, melansir dari akun Instagram @medinadinaaa.

1. Berpelukan erat

Dalam potret ini, bisa terlihat jelas kedekatan antara Medina Dina dengan Gempi saat berlibur ke Belanda. Bahkan, perempuan berusia 37 tahun itu sampai memeluk Gempi dengan erat dan sukses membuat anak Gisel Anastasia itu tersenyum lebar.

2. Bak anak kandung sendiri

4 Potret Kedekatan Medina Dina Dengan Anak Gading Marten, Siap Jadi Ibu Sambung Gempi

Berstatus sebagai seorang janda alias pernah menikah, membuat jiwa keibuan Medina Dina muncul ketika bermain bersama Gempi. Ia tampak mengganggap bocah perempuan tersebut bak anak kandung sendiri.