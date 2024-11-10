7 Event Besar yang Pernah Ditangani Vendor Konser Dua Lipa, dari Coldplay hingga Ed Sheeran

7 Event Besar yang Pernah Ditangani Vendor Konser Dua Lipa, dari Coldplay hingga Ed Sheeran (Foto: Instagram)

Batalnya konser Dua Lipa yang seharusnya berlangsung di Arena, Senayan, Jakarta pada pada 9 November 2024 membuat banyak pihak kecewa. Adapun alasan pembatalan konser Dua Lipa sendiri disinyalir karena masalah keamanan panggung. Namun, baru-baru ini pihak vendor mengklarifikasi hal tersebut.

Melalui akun @mataelangproduction sebagai pihak vendor panggung konser Dua Lipa menegaskan, jika sudah melakukan tugas dengan sangat profesional untuk menyiapkan konser tersebut.

Mata Elang Production juga mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan panggung Dua Lipa sejak 6 November 2024. Bahkan, mereka mengklaim sudah mengantongi sertifikat keamanan struktur panggung sebagai vendor yang kerap menangani event internasional di Indonesia.

Lantas, event internasional dan konser apa saja yang sudah ditangani vendor satu ini? berikut di antaranya:

1. Konser Ed Sheeran

Set panggung konser Ed Sheeran yang berlangsung di Jakarta International Stadiom pada Maret 2024 lalu ternyata ditangani oleh vendor Mataelang Productions.



2. NCT 127

Vendor satu ini juga kerap menjadi langganan beberapa konser KPop ternama di Indonesia. Salah satunya konser NCT 127 yang digelar pada awal tahun 2024 di Indonesia Arena Senayan.



3. Coldplay

Bahkan, Mataelang Productions juga menjadi vendor yang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam konser perdana grup band Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada tahun lalu.