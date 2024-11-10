Next Hotel Yogyakarta Tawarkan Paket Sah Aja Mulai Rp6 Jutaan

Bagi Anda yang ingin menggelar pernikahan, Next Hotel Yogyakarta memiliki paket sah aja dulu mulai Rp6 jutaan. Memiliki sejumlah fasilitas lengkap, membuat acara wedding impianmu dapat terwujud.

Next Hotel Yogyakarta turut serta dalam rangkaian Wedding Expo yang digelar oleh Hastana DIY. Wedding Expo digelar di Sleman City Hall berlangsung selama 3 hari, mulai dari 8-10 November 2024.

Bagi Anda yang ingin menggelar pernikahan di hotel bintang 4 dengan harga pas di kantong, tidak ada salahnya menggelarnya di hotel yang berada di bawah naungan mnc land ini.

Memiliki fasilitas ballroom dengan kapasitas 350 seat dan area poolside, sangat cocok digunakan sebagai venue pernikahan.

Di wedding expo kali ini, Next Hotel Yogyakarta menghadirkan paket wedding sah aja dulu yang mulai dari harga Rp6 jutaan.