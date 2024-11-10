Resep Bakso Goreng, Camilan Enak untuk Bekal Anak di Sekolah

Resep Bakso Goreng, camilan enak untuk bekal anak di Sekolah dan sangat mudah dibuat (Foto: Youtube Chef Davina)

Resep Bakso Goreng, camilan enak untuk bekal anak di Sekolah dan sangat mudah dibuat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, snack time anak menjadi berkualitas.

Tak perlu beli, Anda bisa bikin camilan enak di rumah. Anda bisa coba membuat bakso goreng dengan rasa yang enak.

Bakso goreng sendiri memiliki cita rasa garing di luar dan lembut di dalam. Tentunya bisa jadi camilan favorit keluarga.

Berikut resep bakso goreng, seperti dikutip dari YouTube Devina Hermawan, Senin (11/11/2024).

Bahan minyak kulit ayam:

100 gr kulit ayam

3 sdm air

45 ml minyak goreng

7 siung bawang merah iris

Bahan adonan bakso: