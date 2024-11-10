Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Karyawan Ayam Jatinangor Masak Tak Pakai Baju, Outlet Langsung Ditutup

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |15:36 WIB
Viral Karyawan Ayam Jatinangor Masak Tak Pakai Baju, Outlet Langsung Ditutup (Foto: TikTok)
Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan kondisi dapur dan cara memasak restoran Ayam Jatinangor di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dari video viral yang beredar, para karyawan tempat makan itu terlihat memasak tanpa mengenakan baju di kondisi dapur yang panas.

Video itu viral usai diunggah akun TikTok, @videorandom.62. Rekaman tersebut memerlihatkan sejumlah karyawan Ayam Jatinangor yang tengah memasak dan menyiapkan pesanan tanpa mengenakan pakaian atasan.

“Yakin masih pada mau beli makanan via online?,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (10/11/2024).

Terlihat pada karyawan itu menyiapkan makanan pesanan dari pelanggan online dengan kondisi seadanya. Selain tak mengenakan pakaian, para karyawan tersebut juga tidak memakai masker untuk menjaga kebersihan makanan para pelanggan. Beberapa di antara mereka juga tak memakai sarung tangan saat menyiapkan pesanan tersebut.

Viral Karyawan Ayam Jatinangor Masak Tak Pakai Baju, Outlet Langsung Ditutup

Tak hanya itu, kondisi dapur Ayam Jatinangor di kawasan Gambir tersebut juga terlihat tak memadai. Dari video yang beredar, nampak dapurnya terlihat kotor dan berantakan serta banyak noda minyak yang tak dibersihkan.

Video tersebur viral bahkan sudah ditonton lebih dari 8 juta kali di TikTok. Warganet geleng-geleng kepala sekaligus resah melihat karyawan restoran yang tak mengindahkan aturan kebersihan di dapurnya.

“Syok banget, sekelas ayam Jatinangor gini,” kata akun @ba*******.

