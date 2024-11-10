Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda, Tegang Saat Ijab Kabul

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |14:27 WIB
5 Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda, Tegang Saat Ijab Kabul
5 Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda Tegang Saat Ijab Kabul
A
A
A

Febby Rastanty akhirnya resmi menikah dengan Drajad Djumantara pada Sabtu (9/11/2024). Prosesi akad nikah Febby dan Drajad digelar secara tertutup di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Momen sakral tersebut lantas tersebar melalui sejumlah potret dan video yang diunggah oleh kerabat terdekat hingga akun fanbase Febby Rastanty. 

Melansir dari berbagai sumber, berikut beberapa potret sakral akad pernikahan Febby dan Drajad: 

1. Pakai adat Sunda

Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda
Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda

Dalam potret berikut, terlihat jelas bahwa prosesi akad nikah mereka mengusung adat Sunda. Febby dan Drajad tampil serasi dengan busana pengantin adat Sunda berwarna putih. 

Febby semakin anggun dan mempesona dengan siger Sunda yang menghiasi kepalanya.

2. Diantar dua sahabat tersayang

Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda
Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda

Febby memasuki area akad nikah dengan diantar oleh dua sahabatnya, Enzy Storia dan teman sekolahnya. Meski tampak tegang, namun Febby tampak tak bisa menyembunyikan ekspresi senyum bahagianya. 

3. Momen tegang saat ijab kabul

Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda
Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda

Pada momen sakral ini, Febby memilih untuk duduk di samping Drajad, sehingga ia bisa menyaksikan secara langsung ketika sang suami mengucap ijab kabul.

Suasana haru terlihat saat Drajad melafalkan ijab kabul dengan lancar dalam satu tarikan napas. Rasa lega pun tampak di wajah para saksi dan tamu yang kemudian mengucapkan, “Sah.”

 

