Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |11:36 WIB
4 Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi
Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi, (Foto: Instagram)
A
A
A

Febby Rastanty dan Drajad Djumantara resmi menggelar resepsi pernikahan mereka usai melangsungkan prosesi akad nikah di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Sabtu 9 Oktober.

Sejumlah potret penampilan Febby Rastanty dan Drajad Djumantara dalam balutan busana resepsi pernikahan mereka lantas mulai tersebar di media sosial. 

Salah satunya, diunggah di akun Instagram @moder.co, akun Instagram resmi dari tim dokumentasi pernikahan Febby dan Drajad.

Nah, berikut beberapa potret penampilan busana resepsi pernikahan Febby dan Drajad. 

1. Kental dengan adat Palembang

Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi
Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi

Jika keduanya memilih akad nikah dengan adat Sunda, di momen resepsi nikah, Febby tampak tampil cantik dengan busana resepsi adat Palembang. 

Ia tampak mengenakan kebaya panjang berwarna merah terang yang dipadukan dengan kain songket berwarna senada. Tak ketinggalan, Febby juga tampak mengenakan aksesoris kepala khas adat Palembang. 


2. Pakai seragam polisi 

Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi
Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi

Seperti momen resepsi pernikahan polisi pada umumnya, Drajad memilih tampil gagah dalam balutan seragam perwira polisi berwarna hitam, lengkap dengan penutup kepalanya.  

Febby sendiri memilih mengenakan busana resepsi adat Palembang sebab sang artis lahir dari orangtua di Palembang dan Manado.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/194/3084157/5_potret_momen_akad_nikah_febby_rastanty_dengan_adat_sunda_tegang_saat_ijab_kabul-qL8D_large.jpg
5 Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda, Tegang Saat Ijab Kabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/612/3013638/potret-pesta-pernikahan-ryeowook-jadi-reuni-langka-ot15-super-junior-SV3Gt5yboT.jpg
Potret Pesta Pernikahan Ryeowook Jadi Reuni Langka OT15 Super Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007155/ini-alasan-pentingnya-wedding-vendor-di-acara-pernikahan-1YXZ2Dms8T.jpg
Ini Alasan Pentingnya Wedding Vendor di Acara Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007144/wujudkan-pernikahan-impian-dengan-wedding-vendor-terbaik-dari-gaun-hingga-dekorasi-w57CnpPote.jpg
Wujudkan Pernikahan Impian dengan Wedding Vendor Terbaik, dari Gaun hingga Dekorasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/612/2964610/tren-dekorasi-pernikahan-2024-bakal-dipenuhi-warna-peach-rangkaian-bunga-tetap-primadona-EAeKPlHLEF.jpg
Tren Dekorasi Pernikahan 2024: Bakal Dipenuhi Warna Peach, Rangkaian Bunga Tetap Primadona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958664/survei-bridestory-60-persen-pengantin-siapkan-anggaran-rp250-juta-rp1-miliar-TSkD69kkYX.jpg
Survei Bridestory: 60 Persen Pengantin Siapkan Anggaran Rp250 Juta-Rp1 Miliar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement