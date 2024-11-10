4 Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi

Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi, (Foto: Instagram)

Febby Rastanty dan Drajad Djumantara resmi menggelar resepsi pernikahan mereka usai melangsungkan prosesi akad nikah di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Sabtu 9 Oktober.

Sejumlah potret penampilan Febby Rastanty dan Drajad Djumantara dalam balutan busana resepsi pernikahan mereka lantas mulai tersebar di media sosial.

Salah satunya, diunggah di akun Instagram @moder.co, akun Instagram resmi dari tim dokumentasi pernikahan Febby dan Drajad.

Nah, berikut beberapa potret penampilan busana resepsi pernikahan Febby dan Drajad.

1. Kental dengan adat Palembang

Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi

Jika keduanya memilih akad nikah dengan adat Sunda, di momen resepsi nikah, Febby tampak tampil cantik dengan busana resepsi adat Palembang.

Ia tampak mengenakan kebaya panjang berwarna merah terang yang dipadukan dengan kain songket berwarna senada. Tak ketinggalan, Febby juga tampak mengenakan aksesoris kepala khas adat Palembang.



2. Pakai seragam polisi

Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi

Seperti momen resepsi pernikahan polisi pada umumnya, Drajad memilih tampil gagah dalam balutan seragam perwira polisi berwarna hitam, lengkap dengan penutup kepalanya.

Febby sendiri memilih mengenakan busana resepsi adat Palembang sebab sang artis lahir dari orangtua di Palembang dan Manado.