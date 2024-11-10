Ikut Fashion Show di Shibuya Jepang, Lyodra: Seru Berasa Jadi Model

Penyanyi Lyodra Ginting menceritakan pengalamannya saat ikut fashion show di Shibuya Crossing, Tokyo, Jepang pada 20 sampai 24 Oktober 2024.

Kala itu, Lyodra tampil dalam acara bertajuk Shibuya Golden Takeover. Saat berjalan di Shibuya Crossing, Lyodra merasa bak model sesungguhnya. Ia berjalan ke sana ke mari di tengah ramainya para wisatawan yang hadir di sana.

"Seru banget waktu itu, berasa jadi model ya. Di situ ramai banget, salah satu crossing teramai di dunia," kata Lyodra saat ditemui di kawasan Gunawarman Jakarta Selatan.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu bahkan menyebut bahwa pengalaman itu sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan. Meski latar belakangnya seorang penyanyi namun Lyodra sangat menikmati momen di mana ia harus banyak di foto bak model profesional.

"Itu pengalaman banget yang sulit untuk dilupakan. Kita bolak-balik supaya dapat gambar yang bagus," ungkap Lyodra.