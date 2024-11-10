Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ikut Fashion Show di Shibuya Jepang, Lyodra: Seru Berasa Jadi Model

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |21:36 WIB
Ikut Fashion Show di Shibuya Jepang, Lyodra: Seru Berasa Jadi Model
Ikut Fashion Show di Shibuya Jepang, Lyodra: Seru Berasa Jadi Model, (Foto: Instagram)
A
A
A

Penyanyi Lyodra Ginting menceritakan pengalamannya saat ikut fashion show di Shibuya Crossing, Tokyo, Jepang pada 20 sampai 24 Oktober 2024.

Kala itu, Lyodra tampil dalam acara bertajuk Shibuya Golden Takeover. Saat berjalan di Shibuya Crossing, Lyodra merasa bak model sesungguhnya. Ia berjalan ke sana ke mari di tengah ramainya para wisatawan yang hadir di sana. 

"Seru banget waktu itu, berasa jadi model ya. Di situ ramai banget, salah satu crossing teramai di dunia," kata Lyodra saat ditemui di kawasan Gunawarman Jakarta Selatan.

Ikut Fashion Show di Shibuya Jepang, Lyodra Seru Berasa Jadi Model
Ikut Fashion Show di Shibuya Jepang, Lyodra Seru Berasa Jadi Model

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu bahkan menyebut bahwa pengalaman itu sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan. Meski latar belakangnya seorang penyanyi namun Lyodra sangat menikmati momen di mana ia harus banyak di foto bak model profesional.

"Itu pengalaman banget yang sulit untuk dilupakan. Kita bolak-balik supaya dapat gambar yang bagus," ungkap Lyodra. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/194/3105539/tiara_andini-q2IV_large.jpg
Memukau! Begini Penampilan Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya dan 3 Diva di Konser Superdiva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/612/3098982/5_potret_mesra_lyodra_dengan_randy_martin_yang_makin_go_public_bucin_banget-5Anp_large.jpg
5 Potret Mesra Lyodra dengan Randy Martin yang Makin Go Public, Bucin Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058876/lyodra-ta3w_large.jpg
Lyodra akan Diberkati Paus Fransiskus dalam Misa Akbar di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021664/potret-anggun-lyodra-dengan-strapless-dress-biru-aura-divanya-kuat-banget-wvkTn6si6G.jpg
Potret Anggun Lyodra dengan Strapless Dress Biru, Aura Divanya Kuat Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/194/2984171/potret-lyodra-tampil-anggun-dengan-rok-batik-stunning-abis-69zItXRk0i.jpg
Potret Lyodra Tampil Anggun dengan Rok Batik, Stunning Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949790/4-potret-cantik-lyodra-pakai-dress-merah-tiduran-di-sofa-bikin-gemas-LdgTBUsMCL.jpg
4 Potret Cantik Lyodra Pakai Dress Merah, Tiduran di Sofa Bikin Gemas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement