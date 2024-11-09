Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pangeran William Blak-blakan Sebut 2024 Jadi Tahun Terburuk Baginya

Nazwa Allysa , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |12:08 WIB
Pangeran William Blak-blakan Sebut 2024 Jadi Tahun Terburuk Baginya
Pangeran William dan keluarga. (Kensington Palace)
Pangeran William blak-blakan mengungkapkan tahun 2024 sebagai “tahun terburuk dalam hidupnya”. Hal itu enyusul diagnosis kanker yang dialami ayahnya, Raja Charles III dan istrinya,Kate Middleton.

Melansir dari New York Post, Sabtu (9/11/2024), Pangeran William berbicara kepada wartawan pada hari terakhir kunjungannya ke Afrika Selatan, yang menjadi tuan rumah Upacara Penghargaan Earthshot. Pangeran William berkata, “Ini sangat mengerikan. Ini mungkin tahun terburuk dalam hidup saya.”

“Jadi, mencoba untuk melewati semua hal lain dan menjaga semuanya tetap pada jalurnya sungguh sulit,” imbuhnya menanggapi pertanyaan tentang bagaimana tahunnya.

Baik Raja maupun Kate menerima diagnosis mereka setelah menjalani operasi untuk kondisi yang tidak terkait kanker pada bulan Januari. Dokter menemukan kanker pada Raja Charles setelah ia menjalani prosedur untuk mengobati pembesaran prostat jinak yang dialaminya dan menemukan kanker pada Kate setelah ia menjalani operasi perutnya.

Pangeran William (Twitter/KensingtonRoyaL)

Raja Charles mengungkapkan diagnosisnya ke publik pada bulan Februari dan setelah menerima perawatan, Raja Charles kembali bekerja pada bulan Mei. Sementara itu, Kate mengumumkan bahwa ia mengidap kanker pada bulan Maret setelah banyaknya konspirasi tentang sosoknya yang mendadak hilang dari khalayak umum sejak operasinya pada Januari. 

Kemudian pada bulan September, Kate mengumumkan bahwa dirinya telah “bebas kanker” dan mulai kembali bekerja secara bertahap segera setelahnya.

"Tetapi saya sangat bangga dengan istri saya, saya bangga dengan ayah saya, karena menangani hal-hal yang telah mereka lakukan. Namun dari sudut pandang keluarga pribadi, itu, ya, itu sulit."

 

