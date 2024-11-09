Viral Pemotor Ini Pakai Kaca Spion Ukuran Besar, Netizen: Bisa Lihat Masa Lalu Itu!

Saat berada di jalan, ada saja tingkah pengendara yang bikin ngakak. Salah satunya modifikasi motor yang unik.



Seperti baru-baru ini viral di media sosial, seorang pemotor merekam kejadian lucu saat bertemu pengendara lain di jalan. Pasalnya pengendara tersebut menggunakan kaca spion ukuran besar di motornya.



Sekilas, pada video yang dibagikan oleh akun TikTok @cahyaputri.a, tidak ada yang aneh pada pengendara di sebelahnya. Pengendara tersebut mengendarai motor bebek memakai kaus dan celana pendek, dan lengkap menggunakan helm.



Namun bila dilihat lebih jelas pada motornya, pengendara tersebut menggunakan kaca spion yang ukurannya sangat besar dibanding kaca spion umumnya.



"Pori-pori juga keliatan ngaca disitu," tulis akun tersebut dalam keterangan videonya, seperti dikutip pada Sabtu (9/11/2024).





Meski menjadi sorotan pengendara lain, pria tersebut nampak santai mengendarai motornya.



Postingan tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 8,3 juta akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.



"Ini mah sampe masa lalunya keliatan," kata @ardha***



"Woilah gak sekalian pake kaca lemari," tambah @fajar***



"Bisa liat dunia," sambung @human***



"Bisa Lihat Masa Lalu Itu," timpal @_beris***

(Qur'anul Hidayat)