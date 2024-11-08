Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Syifa Hadju Tampil Chic dengan Gaya Semi Casual Bold

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:06 WIB
Potret Syifa Hadju Tampil <i>Chic</i> dengan Gaya Semi <i>Casual Bold</i>
Syifa Hadju. (Foto: IG Syifa)
A
A
A

Syifa Hadju salah satu artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian publik. Selain cantik, dia memiliki gaya yang stylish dalam berbagai momen.

Kekasih dari El Rumi ini baru saja menjalani pemotretan bersama brand Burberry. Dia tampil chic dalam gaya semi casual bold. 

Syifa memakai knitwear dengan motif khas Burberry dipadukan dengan rok suede warna coklat dan blazer warna hitam.

Dia terlihat pose duduk santai di sofa. Mantan kekasih Rizky Nazar ini menyempurkan tampilannya dengan high boots warna coklat. 

Syifa Hadju begitu cantik dengan polesan makeup flawless warna nude. Matanya terlihat indah dan tajam dengan warna coral. 

Syifa Hadju

Halaman:
1 2
      
