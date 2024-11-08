Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |15:36 WIB
5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh
5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh, (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Bimo Aryo Tejo menjadi perbincangan netizen belakangan ini. Suami dari Selebgram Siti Septi Ariyanti itu dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita saat ditinggal sang istri umroh.

Dalam pengakuannya, Septi mengaku selama ini pernikahannya bersama Bimo selama 16 tahun berjalan harmonis. Ia tak pernah menyangka bahwa suaminya akan menjalin hubungan terlarang bahkan tidak ada tanda-tanda ketidaksetiaan.

Namun kebenaran akhirnya terungkap, saat dirinya sedang menjalankan ibadah umrah pada 18 Oktober 2024.

Berikut 5 Potret Bimo Aryo keharmonisan dengan Septi sebelum diterpa isu perselingkuhan:

1. Foto Selfie Bersama Keluarga

5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh
5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh

Dalam potret pertama, terlihat seorang wanita berjilbab yang mengenakan busana denim dipadukan dengan kaus putih lengan panjang, dengan memberikan ciuman di pipi. Ini menunjukkan keakraban dan kasih sayang. Momen ini memancarkan kedekatan mereka sebagai keluarga 

2. Liburan ke Gunung dengan Outfit Kompak

5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh
5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh

Dalam foto kedua, Bimo Aryo dan Arie tampak menikmati momen berharga bersama anak-anak mereka di tengah pemandangan gunung yang mempesona. Dengan pakaian bernuansa hitam-putih yang serasi. Anak-anak yang turut serta dalam foto ini terlihat ceria dan menikmati suasana liburan keluarga, memperlihatkan kehangatan hubungan mereka sebagai satu keluarga.

3. Momen Berharga di Gunung Bromo

5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh
5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh

Dalam perjalanan ke Gunung Bromo, Bimo, Arie, dan anak-anak terlihat begitu menikmati keindahan alam yang megah. Momen ini sangat mengesankan sebagai potret kebersamaan mereka yang memperlihatkan kedekatan dan kehangatan hubungan keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182244/selingkuh-spJM_large.jpg
Ciri-Ciri Suami Selingkuh Menurut Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181139/sabrina-o47T_large.jpg
Potret Sabrina Alatas, Chef yang Dikaitkan dengan Perceraian Hamish dan Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179526/jule_daehoon-iCbO_large.jpg
Perbedaan Postingan Jule dan Daehoon, Netizen Soroti Suami Lebih Sering Urus Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/612/3158371/selingkuh-yMNX_large.jpg
Apakah Selingkuh Itu Dipengaruhi Genetik? Ini Temuan Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072440/baim_wong_sebut_paula_verhoeven_berselingkuh_apa_alasan_wanita_selingkuh-lUhV_large.jpg
Baim Wong Sebut Paula Verhoeven Berselingkuh, Apa Alasan Wanita Selingkuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/612/2948277/instagram-ira-nandhan-jadi-2-juta-pengikut-usai-bongkar-perselingkuhan-sang-suami-dengan-pramugari-VhS9leJaWE.jpg
Instagram Ira Nandhan Jadi 2 Juta Pengikut Usai Bongkar Perselingkuhan sang Suami dengan Pramugari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement