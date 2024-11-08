5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh

NAMA Bimo Aryo Tejo menjadi perbincangan netizen belakangan ini. Suami dari Selebgram Siti Septi Ariyanti itu dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita saat ditinggal sang istri umroh.

Dalam pengakuannya, Septi mengaku selama ini pernikahannya bersama Bimo selama 16 tahun berjalan harmonis. Ia tak pernah menyangka bahwa suaminya akan menjalin hubungan terlarang bahkan tidak ada tanda-tanda ketidaksetiaan.

Namun kebenaran akhirnya terungkap, saat dirinya sedang menjalankan ibadah umrah pada 18 Oktober 2024.

Berikut 5 Potret Bimo Aryo keharmonisan dengan Septi sebelum diterpa isu perselingkuhan:

1. Foto Selfie Bersama Keluarga

5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh

Dalam potret pertama, terlihat seorang wanita berjilbab yang mengenakan busana denim dipadukan dengan kaus putih lengan panjang, dengan memberikan ciuman di pipi. Ini menunjukkan keakraban dan kasih sayang. Momen ini memancarkan kedekatan mereka sebagai keluarga

2. Liburan ke Gunung dengan Outfit Kompak

5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh

Dalam foto kedua, Bimo Aryo dan Arie tampak menikmati momen berharga bersama anak-anak mereka di tengah pemandangan gunung yang mempesona. Dengan pakaian bernuansa hitam-putih yang serasi. Anak-anak yang turut serta dalam foto ini terlihat ceria dan menikmati suasana liburan keluarga, memperlihatkan kehangatan hubungan mereka sebagai satu keluarga.

3. Momen Berharga di Gunung Bromo

5 Potret Bimo Aryo, Suami Selebgram yang Selingkuh saat Ditinggal Umroh

Dalam perjalanan ke Gunung Bromo, Bimo, Arie, dan anak-anak terlihat begitu menikmati keindahan alam yang megah. Momen ini sangat mengesankan sebagai potret kebersamaan mereka yang memperlihatkan kedekatan dan kehangatan hubungan keluarga.