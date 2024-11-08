Bobby Kertanegara Kian Populer, Ini 7 Alasan Mengapa Kucing dan Manusia Punya Hubungan Spesial

Bobby Kertanegara, kucing peliharaan Presiden RI Prabowo Subianto menarik perhatian masyarakat. Setiap foto dan tingkahnya selalu jadi pembicaraan. Bahkan, akun Instagram Bobby sudah diikuti hampir satu juta orang!

Kepopuleran Bobby ini menjadi bukti kucing jadi salah satu hewan peliharaan yang paling disukai manusia. Ternyata ada bukti ilmiah yang menjelaskan mengapa kita merasa senang saat berinteraksi dengan kucing.

Merangkum dari FELIWAY, Jumat (8/11/2024), berikut 7 alasan menakjubkan mengapa manusia sangat menyukai hewan berbulu yang menggemaskan ini:

1. Kucing berbicara kepada Anda

Meong kucing bukan hanya suara yang tidak ada artinya. Ternyata itu adalah cara yang dilakukan kucing untuk mengobrol dengan Anda, seperti menceritakan hari mereka, menanyakan menu makan, dan menanyakan kapan waktu untuk bermain.

2. Kucing adalah hewan yang bersih

Ini alasan mengapa kucing takut dimandikan. Kucing memiliki kemampuan untuk menjaga kebersihan mereka sendiri. Umumnya kucing yang sehat dan bahagia sering membersihkan diri secara teratur dan dapat menghabiskan hingga 50% waktunya untuk membersihkan dirinya dengan cara menjilat, atau dengan bantuan kakinya.

3. Makhluk santai

Secara umum, kucing adalah hewan peliharaan yang sangat santai. Kucing rata-rata menghabiskan 18-20 jam tidur dalam sehari, sehingga bersedia berbaring di samping anda, ketika menonton film favorit di hari libur.

4. Mengusap kucing sangat menyenangkan

Berpelukan dengan kucing, mengusap bulunya yang lembut dapat membantu anda menjadi lebih rileks dan melepas lelah, setelah menjalani hari yang panjang dan penuh tekanan. Ada 3 alasan yang membuat Anda merasa senang ketika mengusap kucing. Pertama, Anda melakukan interaksi secara positif dengan kucing. Kedua, gerakan tangan Anda ketika mengusap yang berirama. Ketiga, Anda melampiaskan sebagian perhatian pada aktivitas yang menenangkan ini.

5. Kucing membantu anda melepaskan hormon cinta

Penelitian membuktikan bahwa mengusap kucing dapat melepaskan “hormon cinta”. Istilah untuk zat kimia saraf ini seperti, hormon oksitosin, hormon yang dilepaskan ketika sedang jatuh cinta. Hormon ini terbukti meningkatkan emosi menjadi lebih tenang dan menyenangkan. Sebab itulah mengapa ketika Anda mengusap kucing terasa menenangkan dan menyenangkan.