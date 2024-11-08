Waduh! Wanita Ini Makan Pakan Babi untuk Berhemat, Langsung Tuai Kecaman

Banyak cara dilakukan untuk berhemat, seperti mengonsumsi makanan diskon dari supermarket atau memilih makanan sehat yang pada dasarnya sudah cukup murah.

Namun, hal nyeleneh dilakukan influencer asal China. Bukannya mengonsumsi makanan yang jelas-jelas sehat untuk manusia, ia justru memilih untuk mengonsumsi pakan babi agar hanya mengeluarkan sedikit uang perharinya.

Merangkum dari SCMP, Rabu (6/11/2024), Kong Yufeng, atau lebih dikenal dengan nama “King Kong Liuke” di Douyin, China, menuai kontroversi setelah memutuskan untuk menjalani diet ekstrem dengan mengonsumsi pakan babi seharga hanya 3 yuan atau sekitar Rp6 ribu per hari.

Kong, merupakan mahasiswa lulusan Sichuan Fine Arts Institute dan memiliki 2,8 juta pengikut di Douyin. Dalam video unggahannya ia mengatakan bahwa sedang berusaha untuk hidup dengan biaya serendah mungkin. Hal ini merupakan saran yang ia dapatkan dari forum populer Zhihu untuk mengonsumsi pakan babi sebagai cara menghemat uang.

Dalam video yang diunggahnya pada 30 Oktober 2024 lalu, Kong menjelaskan bahwa ia membeli satu kantong pakan babi seharga 100 yuan atau sekitar Rp220 ribu. Dia mengklaim pakan babi mengandung bahan-bahan alami seperti kedelai, kacang tanah, wijen, dan jagung serta tambahan vitamin.

Menurut Kong, pakan babi lebih sehat daripada makanan cepat saji, yang biasanya tinggi lemak dan bahan pengawet. Namun, Kong berkata, ketika ia mencampurkan pakan babi dengan air hangat, rasanya akan sangat asin dan akan sulit untuk ditelan.

Kong menyataan bahwa rencananya untuk mencoba pakan babi ini hanya akan dilakukan selama satu minggu. Ia ingin melihat perubahannya setelah hanya mengonsumsi pakan babi dan air saja. Meski begitu, ia tidak menganjurkan kepada pengikutnya untuk meniru perilakunya, kecuali dalam keadaan mendesak secara ekonomi.