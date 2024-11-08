Potret Afgan Selfie Random Bareng Hamish Daud dan Bright Vachirawit, Netizen: Bingung Pilihnya

Musisi Afgansyah Reza alias Afgan baru-baru ini membagikan potret selfie yang agak ‘random’. Pasalnya, Afgan berfoto bersama dua sosok pria yang jarang sekali satu frame atau bahkan satu acara dengannya.

Melalui akun Instagramnya, Afgan membagikan potret selfienya bersama Hamish Daud hingga Bright Vachirawit.

Seperti diketahui, Hamish Daud merupakan salah satu aktor terkenal di Indonesia yang juga merupakan suami dari penyanyi Raisa Andriana.

Sementara Bright Vachirawit merupakan aktor sekaligus penyanyi terkenal Thailand yang memiliki darah campuran antara Amerika dan Cina.

Potret Afgan Selfie Random Bareng Hamish Daud dan Bright Vachirawit

Usut punya usut, momen tersebut terjadi karena ketiganya sama-sama menghadiri acara eksklusif Burberry, brand asal Inggris yang di Jakarta baru-baru ini.