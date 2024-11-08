Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Afgan Selfie Random Bareng Hamish Daud dan Bright Vachirawit, Netizen: Bingung Pilihnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |14:18 WIB
Potret Afgan Selfie Random Bareng Hamish Daud dan Bright Vachirawit, Netizen: Bingung Pilihnya
Potret Afgan Selfie Random Bareng Hamish Daud dan Bright Vachirawit, (Foto: Instagram)
A
A
A

Musisi Afgansyah Reza alias Afgan baru-baru ini membagikan potret selfie yang agak ‘random’. Pasalnya, Afgan berfoto bersama dua sosok pria yang jarang sekali satu frame atau bahkan satu acara dengannya. 

Melalui akun Instagramnya, Afgan membagikan potret selfienya bersama Hamish Daud hingga Bright Vachirawit.

Seperti diketahui, Hamish Daud merupakan salah satu aktor terkenal di Indonesia yang juga merupakan suami dari penyanyi Raisa Andriana. 

Sementara Bright Vachirawit merupakan aktor sekaligus penyanyi terkenal Thailand yang memiliki darah campuran antara Amerika dan Cina.

Potret Afgan Selfie Random Bareng Hamish Daud dan Bright Vachirawit
Potret Afgan Selfie Random Bareng Hamish Daud dan Bright Vachirawit

Usut punya usut, momen tersebut terjadi  karena ketiganya sama-sama menghadiri acara eksklusif Burberry, brand asal Inggris yang di Jakarta baru-baru ini. 

Halaman:
1 2 3
      
