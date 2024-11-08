4 Riwayat Penyakit yang Pernah Dialami Mike Tyson, Terakhir Trauma Otak

Mike Tyson belakangan menjadi sorotan. Ini lantaran petinju profesional asal New York itu akan naik ring tinju untuk melawan Jake Paul pada 15 November 2024 mendatang.

Pertarungan Mike Tyson versus Paul Jake tersebut bukan laga eksibisi, melainkan adu tinju profesional. Ini menjadi momen comeback Tyson setelah pensiun dari dunia tinju profesional sejak 2005 silam.

Tentu bagi Tyson tidaklah mudah, mengingat usianya kini sudah 58 tahun, sementara lawannya, Paul berumur 27 tahun. Kondisi kesehatan Tyson pun sempat menjadi perhatian, sebab duel itu sejatinya digelar pada Juli 2024.

Pertarungan diundur karena sang juara dunia tinju menderita tukak lambung beberapa pekan sebelum duel.

Selain tukak lambung, Mike Tyson juga memiliki beberapa riwayat penyakit lain. Apa saja itu? berikut di antaranya melansir dari laman Daily Mail.

1. Masalah punggung

Pada September 2022 lalu, Tyson mengaku bahwa dirinya menderita penyakit Sciatica alias linu panggul.

Sciatica adalah suatu kondisi medis di mana saraf yang membentang dari punggung bawah hingga kaki penderitanya teriritasi atau tertekan.

Tyson terpaksa mengungkap salah satu gangguan kesehatannya itu usai salah satu foto dirinya sedang duduk di kursi roda pada Agustus 2022 beredar.

“Saya menderita linu panggul sesekali, penyakit itu kambuh. Saat itu berkobar, saya bahkan tidak bisa bicara! Syukurlah itu satu-satunya masalah kesehatan yang saya alami. Saya luar biasa sekarang,” tuturnya.

Itu bukan pertama kalinya 'Iron Mike' menderita gangguan kesehatan terkait punggungnya. Sakit punggung sebenarnya menjadi salah satu penyakit yang membuat Tyson terpaksa meninggalkan ring tinju pada tahun 2005 setelah menikmati karir selama 20 tahun.

Pada tahun 2002, setelah kalah dari Lennox Lewis, Tyson bahkan sempat berteriak, “Punggungku patah, punggungku patah, Tulang Belakang!”.

Istri ketiga Tyson, Lakiha Spicer, kemudian mengungkapkan bahwa dua tulang belakang suaminya itu telah diangkat dari tubuhnya dan batang titanium dimasukkan untuk mengatasi masalah punggung tersebut.

2. Depresi dan gangguan kepribadian

Pada tahun 1998, Tyson juga pernah didiagnosis menderita gangguan kepribadian. Selain itu, sang legenda tinju tersebut juga disebut-sebut menderita depresi.

“Riwayat pribadinya ditandai dengan trauma psikologis dan fisik yang signifikan, serta keyakinan bahwa dia telah dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengannya,” demikian bunyi diagnosis Tyson yang beredar pada tahun 1998 silam.

“Hal ini menyebabkan Tuan Tyson mempunyai masalah kepercayaan yang signifikan, karena dia takut dikhianati. Selain itu, dia berjuang dengan harga diri yang rendah,” sambung diagnosis tersebut.

Istri pertama Mike Tyson, Robin Gives, juga menyatakan bahwa petinju itu menderita 'manic depressive' saat wawancara tahun 1988 dengan Barbara Walters.