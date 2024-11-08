Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |22:09 WIB
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga (Foto: Instagram)
A
A
A

Istri dari Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti belum lama ini mengikuti event lari New York City Marathon. Momen tersebut dia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Di tengah kesibukannya, mantan ibu gubernur Jawa Tengah ini masih menyempatkan waktu itu menjalankan hobinya. Ia dan keluarga kecilnya bertandang ke New York untuk mengikut event lari tersebut. 

Penasaran seperti apa momen Siti Atikoh mengikuti event lari? Berikut ulasannya dari Instagram @atikoh.s, Jumat (8/11/2024).  

1. Ikut marathon

Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon
Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon

Siti Atikoh memiliki hobi lari sejak lama. Ia pun kerap mengikuti berbagai event lari, tak hanya di Indonesia tapi juga luar negeri. Seperti belum lama ini dia bertandang ke Amerika Serikat untuk mengikuti New York City Marathon.

2. Penuh semangat

Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon
Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon

Momen Atikoh saat berada di race. Dia terlihat begitu penuh semangat saat sedang berlari. Sesekali dia menyapa keluarga kecilnya yang memberi dukungan kepadanya. 

3. Tampil stylish

Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon
Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon

Penampilan Atikoh nampak stylish dengan gaya sporty. Dia memakai kaus warna ungu dipadukan dengan legging yang dibalut celana pendek warna ungu. Dia juga menambahkan kacamata dan topi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/194/2966860/potret-gaya-santun-dan-menawan-atikoh-ganjar-di-harlah-101-nahdlatul-ulama-D8bKHsoWSx.jpg
Potret Gaya Santun dan Menawan Atikoh Ganjar di Harlah 101 Nahdlatul Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966659/kunjungan-ke-banten-siti-atikoh-tampil-modis-dengan-gamis-dan-tenun-QdDSNGaRHY.jpg
Kunjungan ke Banten, Siti Atikoh Tampil Modis dengan Gamis dan Tenun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966634/siti-atikoh-ceritakan-momen-berkesan-saat-kampanye-selalu-ada-senyum-rYwsBCFUZH.jpg
Siti Atikoh Ceritakan Momen Berkesan Saat Kampanye: Selalu Ada Senyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966629/ini-hal-yang-dibutuhkan-perempuan-indonesia-menurut-pandangan-siti-atikoh-ZuA8MKpJMm.jpg
Ini Hal yang Dibutuhkan Perempuan Indonesia Menurut Pandangan Siti Atikoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966611/siti-atikoh-dinobatkan-jadi-bunda-asuh-difabel-salam-3-jari-aibPslqYE7.jpg
Siti Atikoh Dinobatkan Jadi Bunda Asuh Difabel: Salam 3 Jari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement