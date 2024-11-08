5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga

5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga (Foto: Instagram)

Istri dari Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti belum lama ini mengikuti event lari New York City Marathon. Momen tersebut dia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Di tengah kesibukannya, mantan ibu gubernur Jawa Tengah ini masih menyempatkan waktu itu menjalankan hobinya. Ia dan keluarga kecilnya bertandang ke New York untuk mengikut event lari tersebut.

Penasaran seperti apa momen Siti Atikoh mengikuti event lari? Berikut ulasannya dari Instagram @atikoh.s, Jumat (8/11/2024).

1. Ikut marathon

Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon

Siti Atikoh memiliki hobi lari sejak lama. Ia pun kerap mengikuti berbagai event lari, tak hanya di Indonesia tapi juga luar negeri. Seperti belum lama ini dia bertandang ke Amerika Serikat untuk mengikuti New York City Marathon.

2. Penuh semangat

Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon

Momen Atikoh saat berada di race. Dia terlihat begitu penuh semangat saat sedang berlari. Sesekali dia menyapa keluarga kecilnya yang memberi dukungan kepadanya.

3. Tampil stylish

Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon

Penampilan Atikoh nampak stylish dengan gaya sporty. Dia memakai kaus warna ungu dipadukan dengan legging yang dibalut celana pendek warna ungu. Dia juga menambahkan kacamata dan topi.