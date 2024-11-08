Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Donald Trump Suka Makan Burger, Ayam KFC, Pizza hingga Soda? Ini Jawabannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |18:27 WIB
Kenapa Donald Trump Suka Makan Burger, Ayam KFC, Pizza hingga Soda? Ini Jawabannya
Kenapa Donald Trump Suka Makan Burger, Ayam KFC, Pizza, hingga Soda? Ini Jawabannya (Foto: AP)
A
A
A

Kenapa Donald Trump suka makan burger, ayam KFC, pizza hingga soda? ternyata ini jawabannya.

Donald Trump secara resmi kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebagai calon dari Partai Republik, Trump sukses mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat dalam kontestasi pemilu Amerika Serikat 2024.

Ini menjadi kali kedua bagi Donald Trump menjabat sebagai presiden. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki kursi orang nomor satu di Amerika Serikat pada kurun waktu 2017 hingga 2021. 

Pada masa kepemimpinan pertamanya, Trump membuat banyak gebrakan fenomenal dengan melakukan pergantian diantara para pejabat tinggi pemerintahan. Ia juga menciptakan sejumlah aturan kontroversial seperti soal reformasi pajak, kebijakan imigrasi, dan penunjukan Hakim Agung, hingga berbagai skandal.

Di periode keduanya ini, patut dinantikan bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh pria berusia 78 tahun itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/612/3085847/kemenangan_donald_trump_sudah_diprediksi_berbagai_makanan_selama_setahun_terakhir-qZz2_large.jpg
Kemenangan Donald Trump Sudah Diprediksi Berbagai Makanan Selama Setahun Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/612/3082893/7_potret_donald_trump_dari_masa_ke_masa_nomor_6_gantengnya_bak_aktor_hollywood-ZHCy_large.jpg
7 Potret Donald Trump dari Masa ke Masa, Nomor 6 Gantengnya Bak Aktor Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/06/298/2014528/dilelang-miniatur-kue-pernikahan-donald-melania-trump-minat-beli-bOwTbcZXAl.jpg
Dilelang, Miniatur Kue Pernikahan Donald-Melania Trump, Minat Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/07/298/1907822/sambut-pertemuan-trump-kim-jong-un-restoran-di-singapura-suguhkan-menu-menu-unik-xlv3yrMBxd.jpg
Sambut Pertemuan Trump - Kim Jong-un, Restoran di Singapura Suguhkan Menu-Menu Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/15/298/1898666/ada-trik-khusus-saat-donald-trump-makan-burger-seperti-apa-8oVtNB1NDA.jpg
Ada Trik Khusus saat Donald Trump Makan Burger, seperti Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/05/298/1840843/buku-fire-and-fury-ungkap-alasan-donald-trump-menyukai-junk-food-2ZhMv3TvcJ.jpg
Buku 'Fire and Fury' Ungkap Alasan Donald Trump Menyukai Junk Food
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement