Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Pertanda Kodok Hitam Masuk Rumah di Malam Hari

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |17:09 WIB
6 Pertanda Kodok Hitam Masuk Rumah di Malam Hari
6 Pertanda Kodok Hitam Masuk Rumah di Malam Hari
A
A
A

Pertanda Kodok hitam masuk rumah di malam hari menarik diketahui. Kodok menjadi salah satu hewan amfibi yang hidup di darat dan air yang kebanyakan aktif di malam hari untuk mencari makan dan berkembang biak.

Kodok juga dikenal sebagai hewan yang peka terhadap perubahan lingkungan, seperti cuaca, suhu, dan kelembapan. Katak hitam salah satunya melambangkan terungkapnya rahasia, perlindungan, dan akhir dari suatu siklus.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (6/11/2024), Okezone telah merangkum Pertanda Kodok Hitam Masuk Rumah di Malam Hari, sebagai berikut.

Pertanda Kodok Hitam Masuk Rumah di Malam Hari

1. Adanya Simbol Transformasi

Kodok dalam Fengshui juga bisa melambangkan transformasi dan perubahan. Maka dari itu, masuknya Kodok hitam ke rumah mungkin menandakan adanya perubahan besar yang akan datang.

2. Munculnya Energi Negatif

Namun, Fengshui juga melihat Kodok masuk pada malam hari, bisa jadi dianggap membawa energi negatif atau pertanda adanya ketidakseimbangan dalam energi rumah tersebut.

3. Adanya Keseimbangan Energi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141504/pohon_dewandaru_jadi_penanda_mitos_pesugihan_di_gunung_kawi-ZnBx_large.jpg
Pohon Dewandaru Jadi Penanda Mitos Pesugihan di Gunung Kawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/612/3118937/puasa_disebut_bisa_mematikan_sel_kanker_mitos_atau_fakta-OzeC_large.jpg
Puasa Disebut Bisa Mematikan Sel Kanker, Mitos Atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/612/3085026/kelelawar_masuk_rumah_pertanda_apa_ya_catat_ini_7_artinya-dANO_large.jpg
Kelelawar Masuk Rumah Pertanda Apa Ya? Catat Ini 7 Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084144/mengapa_las_vegas_dijuluki_kota_dosa_ternyata_ini_alasannya-c8nP_large.jpg
Mengapa Las Vegas Dijuluki Kota Dosa? Ternyata ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/612/3082034/ternyata_ini_arti_bunyi_tokek_menurut_jumlahnya_1_hingga_15_kali-Tngv_large.jpg
Ternyata Ini Arti Bunyi Tokek Menurut Jumlahnya 1 hingga 15 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/612/3082026/arti_burung_gagak_lewat_di_atap_rumah_pertanda_baik_atau_buruk-PBTY_large.jpg
Arti Burung Gagak Lewat di Atap Rumah, Pertanda Baik Atau Buruk?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement