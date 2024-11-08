Bebingah Anak Erina Gudono Jalani Pemotretan, Tampil Gemas Cosplay Jadi Alpukat

Sosok anak pertama Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Bebingah Sang Tansahayu menjadi sorotan masyarakat sejak kelahirannya. Banyak dari mereka yang penasaran dengan wajah bayi mungil itu.

Melalui media sosial pribadinya, Erina banyak mengunggah potret putri kecilnya. Meski belum menunjukkan wajah Bebingah secara keseluruhan, sedikit demi sedikit dia sudah menunjukkan wajah anaknya.

Seperti pada postingannya baru-batu ini, Erina memamerkan foto sang anak saat menjalani pemotretan. Foto tersebut ia unggah di Instagram Story pribadinya.

Pemotretan Bebingah kali ini mengusung tema alpukat. Bebingah cosplay jadi alpukat yang begitu menggemaskan.

“Ide bapaknya,” tulis Erina dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @erinagudono, Jumat (8/11/2024).