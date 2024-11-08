Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anya Geraldine Unggah Foto Mirror Selfie, Pamer Perut Rata

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:45 WIB
Anya Geraldine Unggah Foto <i>Mirror Selfie</i>, Pamer Perut Rata
Anya Geraldine. (Foto: IG Anya)
A
A
A

Anya Geraldine seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Selain karena parasnya yang cantik, dia juga termasuk wanita multitalenta.

Mengawali karier di dunia modeling, kini Anya dikenal sebagai artis dengan bakat akting yang luar biasa. Bahkan Anya juga selalu mencuri perhatian karena penampilannya yang stylish dan seksi.

Melalui postingannya di Instagram, pemilik nama asli Nur Amalina Hayati ini aktif membagikan kegiatannya. Salah satunya potret cantik dia saat memamerkan body goalsnya.

Seperti pada postingannya belum lama ini, Anya terlihat mirror selfie di sebuah ruang ganti tempat ia olahraga. Ia menunjukkan outfit olahraganya.

Anya memakai sport bra warna putih dipadukan dengan legging pendek warna biru. Ia juga membawa hand bag besar dari brand DIOR.

Anya tampil dengan wajah polos tanpa makeup. Sementara itu rambut panjangnya dikuncir biasa. Ia pose tersenyum dengan tatapan mata melihat ke arah kamera.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah tubuh Aya yang nampak seksi dan langsing. Ia juga menunjukkan perut ratanya yang bikin kaum perempuan iri.

Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen.

"Bodynya bagus banget," kata @aqila***

"Cakep bangets ih yaampun," tambah @hariz***

"Aaa body goals pengen," sambung @muya***

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176535//anya_geraldine-eBmW_large.jpg
Alasan Anya Geraldine Tak Mau Menikah Buru-Buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/194/3175401//anya_geraldine-4Bn3_large.jpg
Kerap Pakai Baju Seksi, Ibunda Anya Geraldine Ingatkan soal Siksa Kubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169318//artis_cantik_hobi_berkuda-NlPm_large.jpg
6 Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Rajin Ikut Kejuaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/194/3154762//tom-TwcM_large.jpg
4 Potret Tom Holland Ikutan Main Padel, Sporty Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152263//anya_gerlandine-yQL1_large.jpg
Anya Geraldine Bagikan Tips jika Diselingkuhi Pasangan, Malah Banjir Kritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149932//profil_dan_potret_dimas_anggara_suami_nadine_chandrawinata_yang_diduga_tampar_kiesha_alvaro-BPYN_large.jpg
Profil dan Potret Dimas Anggara, Suami Nadine Chandrawinata yang Diduga Tampar Kiesha Alvaro
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement