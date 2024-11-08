Anya Geraldine Unggah Foto Mirror Selfie, Pamer Perut Rata

Anya Geraldine seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Selain karena parasnya yang cantik, dia juga termasuk wanita multitalenta.



Mengawali karier di dunia modeling, kini Anya dikenal sebagai artis dengan bakat akting yang luar biasa. Bahkan Anya juga selalu mencuri perhatian karena penampilannya yang stylish dan seksi.



Melalui postingannya di Instagram, pemilik nama asli Nur Amalina Hayati ini aktif membagikan kegiatannya. Salah satunya potret cantik dia saat memamerkan body goalsnya.



Seperti pada postingannya belum lama ini, Anya terlihat mirror selfie di sebuah ruang ganti tempat ia olahraga. Ia menunjukkan outfit olahraganya.



Anya memakai sport bra warna putih dipadukan dengan legging pendek warna biru. Ia juga membawa hand bag besar dari brand DIOR.



Anya tampil dengan wajah polos tanpa makeup. Sementara itu rambut panjangnya dikuncir biasa. Ia pose tersenyum dengan tatapan mata melihat ke arah kamera.



Salah satu yang mencuri perhatian adalah tubuh Aya yang nampak seksi dan langsing. Ia juga menunjukkan perut ratanya yang bikin kaum perempuan iri.



Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen.



"Bodynya bagus banget," kata @aqila***



"Cakep bangets ih yaampun," tambah @hariz***



"Aaa body goals pengen," sambung @muya***

(Qur'anul Hidayat)