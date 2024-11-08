Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kekey Anak Wenny Ariani, Mata dan Hidungnya Disebut Mirip Rezky Aditya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:32 WIB
5 Potret Kekey Anak Wenny Ariani, Mata dan Hidungnya Disebut Mirip Rezky Aditya!
Potret Kekey Anak Wenny Ariani
A
A
A

Nama Wenny Ariani belakangan menjadi sorotan. Hal ini lantaran perseteruan panjangnya dengan Rizky Aditya yang tak kunjung usai.

Setelah selama hampir tiga tahun terkait dugaan penelantaran anak, Wenny Ariani dan Rezky Aditya akhirnya sepakat untuk melakukan tes DNA.

Kesepakatan antara Wenny Ariani dan Rezky Aditya tersebut diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Tak sedikit yang penasaran dengan sosok anak Wenny Arianti yang diketahui bernama Naira Kaemita Sasmita alias Kekey itu. Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram milik Wenny sebelum diretas, @wenny_kekey_real.

1.Mirip Rezky Aditya

Potret Kekey Anak Wenny Ariani
Potret Kekey Anak Wenny Ariani

Beberapa waktu silam, saat Wenny pertama kali muncul dan mengaku mempunyai anak dari Rezky Aditya, banyak warganet yang salah fokus dengan potret wajah Kekey. Bocah perempuan itu disebut memiliki perawakan yang sangat mirip dengan Rezky.

2.Berkacamata

Potret Kekey Anak Wenny Ariani
Potret Kekey Anak Wenny Ariani

Meski masih bocah, namun Kekey kerap menggunakan kacamata untuk beraktivitas sehari-hari. Meski begitu, penampilannya tampak terlihat lugu sama seperti anak seusianya pada umumnya.

3.Wajah imut

Potret Kekey Anak Wenny Ariani
Potret Kekey Anak Wenny Ariani

Selain itu, Kekey juga memiliki wajah imut dan manis. Ia juga memiliki warna kulit yang putih dan bentuk mata serta hidung tampak serupa dengan Rezky Aditya yang diduga merupakan ayah biologisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102794//citra_kirana-Rj7Y_large.jpg
Citra Kirana dan Rezky Aditya Curhat soal Kematian dan Kehilangan: Umur Nggak Ada yang Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/33/3093833//rezky_aditya-LrBD_large.jpg
Biodata dan Agama Rezky Aditya, Aktor Tampan yang Dituding Punya Anak di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090656//rezky_aditya-TAXL_large.jpg
Rezky Aditya dan Wenny Ariani Siap Jalani Tes DNA Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083348//rezky_aditya-u492_large.jpg
Rezky Aditya Tidak Terbukti Telantarkan Anak Wenny Ariani, Ini Hasil Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083345//citra_kirana-RqxH_large.jpg
Citra Kirana Setia Dukung Rezky Aditya di Tengah Kasus Penelantaran Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083289//rezky_aditya-JBRL_large.jpg
Kronologi Kasus Penelantaran Anak Rezky Aditya yang Berujung Tes DNA
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement