5 Potret Kekey Anak Wenny Ariani, Mata dan Hidungnya Disebut Mirip Rezky Aditya!

Nama Wenny Ariani belakangan menjadi sorotan. Hal ini lantaran perseteruan panjangnya dengan Rizky Aditya yang tak kunjung usai.

Setelah selama hampir tiga tahun terkait dugaan penelantaran anak, Wenny Ariani dan Rezky Aditya akhirnya sepakat untuk melakukan tes DNA.

Kesepakatan antara Wenny Ariani dan Rezky Aditya tersebut diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Tak sedikit yang penasaran dengan sosok anak Wenny Arianti yang diketahui bernama Naira Kaemita Sasmita alias Kekey itu. Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram milik Wenny sebelum diretas, @wenny_kekey_real.

1.Mirip Rezky Aditya

Potret Kekey Anak Wenny Ariani

Beberapa waktu silam, saat Wenny pertama kali muncul dan mengaku mempunyai anak dari Rezky Aditya, banyak warganet yang salah fokus dengan potret wajah Kekey. Bocah perempuan itu disebut memiliki perawakan yang sangat mirip dengan Rezky.

2.Berkacamata

Potret Kekey Anak Wenny Ariani

Meski masih bocah, namun Kekey kerap menggunakan kacamata untuk beraktivitas sehari-hari. Meski begitu, penampilannya tampak terlihat lugu sama seperti anak seusianya pada umumnya.

3.Wajah imut

Potret Kekey Anak Wenny Ariani

Selain itu, Kekey juga memiliki wajah imut dan manis. Ia juga memiliki warna kulit yang putih dan bentuk mata serta hidung tampak serupa dengan Rezky Aditya yang diduga merupakan ayah biologisnya.