HOME WOMEN LIFE

Heboh Pasangan Beda Usia 23 Tahun Disebut Mirip Bapak-Anak, Begini Kisah Pertemuan Unik Keduanya

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |10:38 WIB
Heboh Pasangan Beda Usia 23 Tahun Disebut Mirip Bapak-Anak, Begini Kisah Pertemuan Unik Keduanya
Viral pasangan beda usia 23 tahun. (Foto: TikTok @elli3liptrot)
A
A
A

Seorang wanita berusia 21 tahun bernama Ellie Liptrot menjalin hubungan asmara dengan Mark Hillary yang berusia 44 tahun. Perbedaan usia 23 tahun menuai beragam komentar dari warganet yang menyaksikan konten TikTok keduanya.

Merangkum dari NYPOST, Jumat (8/11/2024), Ellie membuat konten video Tiktok dengan pacarnya Mark untuk menebak berapa harga produk kosmetiknya.

Di dalam video tersebut Ellie mengatakan "Pacar saya tidak tau apa-apa tentang ini. Dia tidak begitu mengerti berapa harga produk kosmetik," tulisnya di akun @elli3liptrot.

Video yang diunggah Ellie ini mendapatkan perhatian dari warganet, khususnya pengguna Tiktok, banyak yang memberikan tanggapan sarkas terkait perbedaan usia pasangan ini. Banyak yang menyebut keduanya lebih cocok jadi bapak dan anak. Meski begitu, pasangan tersebut menunjukkan perbedaan usia tak jadi penghalang untuk saling mencintai.

"Apa yang membuat kamu jatuh cinta dengannya dan 'ya, dia sangat cocok untuk saya," ucap warganet lain di kolom komentar.

Pasangan ini memiliki lebih dari 100 ribu pengikut di Tiktok. Akun tersebut berisikan konten kegiatan sehari-hari sebagai pasangan yang memiliki perbedaan usia 23 tahun, seperti salah satu konten yang dibuat pasangan ini telah ditonton sebanyak empat juta kali. Video tersebut menampilkan Ellie membeli sebuah keranjang hadiah untuk Mark.

Ellie dan Mark awal bertemu pada bulan Desember 2021. Elli pada saat itu ingin mengajak menikmati makan malam bersama temannya yaitu Declan, namun Declan tidak bisa pergi, lalu ia memberikan nomor temannya yang ternyata itu nomor Mark.

 

