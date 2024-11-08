Pria Ini Hidup Bersama Lima Wanita di Satu Kompleks Tanpa Ketahuan Selingkuh, Begini Endingnya

Pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan suci, justru dimanfaatkan oleh seorang pria asal China untuk menipu istrinya dan empat wanita lain di kompleks perumahan yang sama.

Merangkum dari SCMP, Jumat (8/11/2024), seorang pria asal Tiongkok yang menggunakan nama samaran Xiaojun, telah mengejutkan publik karena tinggal bersama lima wanita di komplek perumahan yang sama, tanpa ketahuan. Bahkan salah satu dari empat wanita tersebut tinggal di gedung yang sama dengan istrinya.

Pria yang berasal dari Provinsi Jilin ini berhasil membangun citra sebagai "anak konglomerat" untuk memikat para korbannya. Padahal Xiaojun sebenarnya berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Dia menggunakan citra mewah ini untuk memikat istrinya, Xiaojia.

Faktanya, ibu Xiaojun bekerja sebagai petugas pemandian umum dan ayahnya bekerja serabutan di konstruksi, Xiaojun berpura-pura memiliki orangtua yang sukses dan kerap memberikan hadiah barang mewah palsu kepada calon istrinya.

Setelah Xiaojia hamil dan mereka menikah, Xiaojia akhirnya mengetahui tentang finansial Xiaojun yang sebenarnya dan memutuskan untuk mengusir Xiaojun dari rumahnya. Namun, jelang satu minggu setelah kejadian tersebut, Xiaojun kembali menggunakan tipu muslihatnya untuk menjalin hubungan dengan wanita baru bernama Xiaohong, yang ia temui melalui game online.

Berpura-pura mempersiapkan rumah baru, Xiaojun berhasil meminjam uang sebanyak 140 ribu yuan, atau setara dengan Rp307 juta dari Xiaohong, yang kemudian dihabiskan untuk mempertahankan citra mewahnya dengan menyewa flat di gedung yang sama dengan mantan istrinya dan tinggal bersama Xiaohong setelah wanita itu hamil.

Tak hanya itu, Xiaojun juga melakukan aksi serupa kepada 3 wanita lainnya, Xiaomin dan Xiaoxin yang merupakan seorang mahasiswa serta Xiaolan yang berprofesi sebagai perawat. Tiga wanita yang tak tahu telah diselingkuhi itu juga mengalami kerugian sebesar 8 ribu yuan sampai 15 ribu yuan atau setara dengan Rp17 juta hingga Rp32 juta.

Aksi Xiaojun akhirnya terungkap, setelah Xiaoxin merasa curiga, karena ia diberikan kantung plastik hitam yang ternyata isinya adalah uang latihan yang biasa digunakan petugas bank. Merasa tertipu, Xiaoxin akhirnya memutuskan untuk melaporkan Xiaojun kepada polisi.