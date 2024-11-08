Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pasangan Memilih Menikah di KUA Tanpa Resepsi, Besoknya Langsung Bekerja

Farah Syahida , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |08:28 WIB
Viral Pasangan Memilih Menikah di KUA Tanpa Resepsi, Besoknya Langsung Bekerja
Pernikahan sederhana. (Foto: TikTok Ayuwilis)
Dalam pernikahan umumnya pasangan akan merayakannya dengan resepsi yang mengundang banyak orang. Namun, tidak dengan pasangan satu ini. Pemilik akun Tiktok @Ayuwilis_ membagikan kisah pernikahan sederhananya. Dia dan pasangannya memilih untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa mengadakan resepsi setelah akad.

Dalam video yang diunggahnya, ia membagikan momen pernikahannya bersama sang kekasih. Terlihat mereka menikah tanpa resepsi yang biasanya dihadiri banyak tamu.

Pemilik akun itu juga menjelaskan bahwa dirinya mempersiapkan semua hal sendiri, mulai dari belanja baju sampai persiapan berkas pernikahannya.

"Nikah sederhana yang kami mampu dan kami mau," tambah keterangan dalam video, dikutip Jumat (8/11/2024)

Jangankan mengundang warga setempat, mereka bahkan baru mengundang teman-teman dekat di hari acara akan berlangsung. Hal ini dilakukan agar teman-temannya tidak perlu repot membawa hadiah untuk mereka. Beberapa rekan mereka bahkan baru datang menemui pasangan tersebut pada satu hari sebelum akad, tepatnya sekitar pukul 12 malam.

Pernikahan sederhana

Tak hanya itu, satu hari setelah melangsungkan pernikahan, pasangan ini tetap bekerja seperti biasa. Sang istri menjadi talent, sementara suaminya bertugas sebagai fotografer.

Video tersebut viral dan telah ditonton lebih dari 93 ribu kali, serta mendapatkan lebih dari 2 ribu tanda suka. Beragam komentar netizen pun muncul. Banyak yang setuju dengan prinsip pasangan ini karena uang setelah menikah bisa digunakan untuk kebutuhan lain.

"Ya ampun suka banget mba, samawa ya," komentar akun @12u**

 

