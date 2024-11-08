Say No To Gamon, Ini 5 Cara Efektif Cepat Move On dari Mantan!

Move on dari mantan bisa menjadi suatu hal yang menyakitkan dan sulit untuk dilakukan. Butuh waktu dan kesabaran untuk melangkah maju meninggalkan masa lalu. Namun, seseorang harus tetap positif dan memandang hubungan yang gagal sebagai pelajaran hidup.

Move on dan menyembuhkan diri bisa menjadi perjalanan panjang bagi semua orang karena tidak ada cara yang instan. Melansir dari Times of India, Kamis (7/11/2024), berikut ini merupakan lima cara efektif untuk move on dan menyembuhkan diri dari hubungan yang gagal.

1. Jalin Hubungan yang Lebih Dekat dengan Teman dan Keluarga

Setelah putus dari mantan, carilah dukungan dari teman dan keluarga karena mereka dapat membantu Anda melangkah maju dari patah hati dengan membuat Anda bahagia. Teman dan keluarga dapat menjadi support system terbesar pada saat-saat seperti ini, jadi daripada menutup diri dan mengabaikan mereka, sebaiknya Anda menjalin hubungan yang lebih dekat dengan mereka.

2. Renungkan Perasaan Anda

Banyak orang yang memilih untuk langsung menjalin hubungan baru setelah putus cinta daripada meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Padahal, Anda harus merenungkan apa yang salah dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk memproses apa yang Anda rasakan. Ini akan membantu anda pulih dan move on untuk menjalankan hidup.

3. Beri Waktu dan Ruang untuk Anda Sendiri

Setelah merasakan kegagalan dalam hubungan, Anda akan merasa sedih, kecewa, dan marah. Perasaan tersebut dapat memudar jika Anda meluangkan waktu dan ruang yang cukup bagi diri Anda untuk memproses emosi ini sampai Anda benar-benar pulih.