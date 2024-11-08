5 Potret Ole Romeny di Luar Lapangan Hijau, Ganteng dengan OOTD Modis!

Ole Romeny belakangan menjadi sorotan. Hal ini lantaran pemain bola keturunan Indonesia-Belanda ini akan segera dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Ole Romeny pun disebut-sebut berpeluang datang di Indonesia pada November 2024 ini. Kehadirannya tentunya bisa jadi angin segar untuk Timnas Indonesia.

Selain itu, kehadiran Ole Romeny juga bisa menambah kekuatan skuad Garuda di lini serang. Kini, Okezone akan menampilkan sejumlah potret gantengnya di luar lapangan hijau.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @oleromeny.



1.Tetap cool dengan pose duduk

Pemilik nama lengkap Ole ter Haar Romeny ini kerap membagikan beberapa potret gantengnya ketika sedang berada di luar lapangan hijau. Salah satunya, terlihat dalam potret berikut. Ia tampak tampil ‘cool’ dengan pose duduk.

2. Hobi OOTD-an

Layaknya pria muda sepantarannya, Romeny juga terkenal suka OOTD-an. Tak heran, penampilannya di beberapa kesempatan saat di luar lapangan tampak begitu modis.





3.Hobi traveling

Di sela-sela kesibukannya tampil di lapangan hijau, Romeny masih kerap menyempatkan waktu luangnya untuk traveling.

Salah satunya menikmati keindahan pantai hingga snorkeling seperti dalam potret berikut.