Potret Gemas Limbad Pamer Boneka Labubu Kesayangan, Netizen : Makin ke Sini Makin Kawai!

Boneka Labubu sempat menjadi tren dalam beberapa waktu terakhir. Gantungan berbentuk karakter boneka elf lucu ini sangat digemari oleh banyak kalangan, tidak terkecuali kalangan publik figur.



Namun, siapa sangka, tak hanya di kalangan publik figur wanita seperti Amanda Manopo. Kelucuan boneka Labubu rupanya juga sukses ‘menghipnotis’ seorang Limbad.



Mentalist jebolan ajang The Master ini ternyata memiliki boneka viral yang kerap dijadikan gantungan kunci di tas itu.



Bahkan, melalui postingan di akun Instagramnya, Limbad tampak memamerkan potret gemas dirinya bersama boneka Labubu kesayangannya itu.



“Assalamualaikum.. LABUBUKU..,” tulis Limbad, melalui keterangan postingan di akun Instagramnya, @limbadindonesia.





Dalam potret tersebut, Limbad tampak sedang santai duduk dan bersandar di sebuah sofa berwarna cokelat. Ia tampak hanya mengenakan kaos kutang berwarna putih.



Meski berfoto dengan ekspresi garang andalannya, namun penampilannya kali ini justru terlihat menggemaskan karena ia tampak sambil menenteng dan mamerkan boneka Labubu berwarna lilac kepada pengikutnya di Instagram.



Sontak, postingannya itu lantas banjir komentard dari netizen. Banyak yang dibuat terhibur dengan sisi lain dari seorang Limbad yang ternyata hobi mengoleksi boneka nan menggemaskan itu. Salah satunya Ruben Onsu.



Padahal, Limbad terkenal dengan penampilan nyentrik dan seramnya. Ia selalu tampil dengan kumis dan jenggot yang lebat, riasan hitam, penutup kepala, sehingga membuatnya semakin terlihat gahar.